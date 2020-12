Soleil Moon Frye (Punky Brewster) : Le divorce après 22 ans de mariage et 4 enfants

Soleil Moon Frye doit avoir hâte, comme des millions de personnes aux quatre coins du globe, de dire adieu à l'année 2020. Et ce n'est pas qu'une question de pandémie de coronavirus. L'actrice traverse également un coup dur personnel : elle divorce.

Comme le rapporte le site People, Soleil Moon Frye (44 ans) et son mari le producteur Jason Goldberg (48 ans) ont décidé de mettre fin à leur mariage. Une information révélée après Noël alors que la star était vue seule avec ses enfants... "Ils se sont amicalement séparés cette année. Leur priorité restera de se montrer présents pour leurs magnifiques quatre enfants alors qu'ils vont de l'avant dans la vie avec amour et compassion", a fait savoir un porte-parole de l'actrice. Les désormais ex-époux, qui s'étaient unis en 1998 et avaient renouvelé leurs voeux de mariage en 2008 chez eux à Hollywood devant leurs amis stars dont Ashton Kutcher, sont les parents de : Poet Sienna Rose (15 ans), Jagger Joseph Blue (12 ans), Lyric Sonny Roads (6 ans) et Story (4 ans).

Soleil Moon Frye a commencé sa carrière d'actrice dans les années 1980. Véritable enfant star de l'époque, elle s'est fait connaître grâce à la série Punky Brewster qui a duré quatre saisons et dans laquelle elle jouait Pénélope 'Punky' Brewster. Après avoir multiplié les rôles dans diverses séries oubliées et téléfilms diffusés uniquement aux Etats-Unis, on avait pu la retrouver dans les années 2000 dans une autre série culte : Sabrina, l'apprentie sorcière. Elle incarnait alors le personnage de Roxie King. Au cinéma, elle a joué dans une petite dizaine de films - et a réalisé un long-métrage intitulé Wild Horses - dont aucun n'a brillé au box-office... En parallèle de sa carrière d'actrice, elle a également monté la compagnie Moonfrye Inc qui vend des produits de fête pour petits et grands ainsi que des kits Do It Yourself.