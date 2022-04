Sophie Vouzelaud : La Miss sourde change de carrière, son étonnante reconversion

En 2006, la vie de Sophie Vouzelaud a pris un magnifique tournant. Cette année-là, elle participait au concours Miss France 2007 et était choisie pour être la première dauphine de la gagnante Rachel Legrain-Trapani. Une grande victoire pour Sophie Vouzelaud qui est sourde depuis sa naissance. Depuis, la jolie brune s'est essayée à plusieurs activités, que ce soit dans le milieu de la télé mais aussi en tant que mannequin, influenceuse et même comédienne. Mais dernièrement, Sophie Vouzelaud a ajouté une nouvelle et étonnante corde à son arc.

En effet, l'ex-Miss Limousin est aujourd'hui pâtissière ! Elle dévoile ses talents au sein du restaurant Le Lauryvan à Saint-Junien. C'est le chef Laurent Breuil qui a cru en elle après leur rencontre. "J'ai apprécié sa spontanéité, son dynamisme et son savoir-faire. Je me suis dit qu'elle pourrait devenir créatrice en pâtisserie. Que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux, c'était attirant...", a-t-il confié pour le journal Aujourd'hui en France.

Sophie Vouzelaud a alors rapidement eu à sa charge de grosses missions. Récemment, pour le dimanche de Pâques, l'épouse de Fabien devait concocter pas moins de 90 desserts pour les clients du restaurant du jour. Un vrai bonheur pour la reine de beauté qui a appris toute seule à assurer derrière les fourneaux. "C'est le confinement qui m'a donné l'envie de faire. Sans apprentissage aucun, je suis devenue pâtissière...", a-t-elle révélé.

Sur Instagram, elle partage régulièrement ses créations en photo ou en vidéo. On a par exemple pu y découvrir son fameux dessert signature pour le restaurant : un oeuf de Pâques en chocolat. Et cela a l'air tout à fait délicieux !