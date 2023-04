Sous le soleil : Adeline Blondieau et Tonya Kinzinger de "retour sur les lieux du crime" sans Bénédicte, séquence émotion

Avant de partir, Tonya Kinzinger et Adeline Blondieau ont immortalisé ce moment en prenant la pose dos à dos, assise sur le ponton de la plage, les cheveux dans le vent et un large sourire aux lèvres : "Ce week-end était rempli d'émotions et de bon souvenirs ! Je suis vraiment reconnaissante à Pascal Breton et Olivier Bremond de m'avoir offert ce rôle il y a 28 ans, qui a marqué ma vie. Il m'a permis de vivre dans un coin de paradis, de faire le métier qui me passionne et de créer des liens d'amitiés indéfectibles", a écrit Tonya Kinzinger sur son compte Instagram. Elle n'est pas la seule à avoir ressenti autant d'émotion en se replongeant dans l'univers Sous le soleil : "L'exposition était superbe ! Je ne regrette pas d'avoir fait le déplacement samedi, c'était chouette !", "Le temps n'a pas eu d'emprise sur vous, merci pour les photos et live qui permettent de retrouver le temps quelques instants ces personnages que j'ai tellement aimés", "De si jolis souvenirs. Une si chouette époque. Et votre amitié si sincère", "Merci de nous avoir fait rêver durant ces belles années" ont écrit les fans en commentaires.