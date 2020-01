Star Wars : Découvrez la demeure à 26,5 millions de dollars consacrée à la saga

Mais qui a dit que l'immobilier se portait mal ? Certainement pas le propriétaire de cette très luxueuse demeure consacrée à l'univers de la saga Star Wars... ou presque. Si quelques pièces de vie et de loisirs semblent tout à fait ordinaires – outre l'espace immense et la sensation de calme et de richesse qu'elles procurent –, d'autres vous embarquent directement, en route vers la guerre des étoiles. Située dans le quartier de Hidden Hills, à deux pas de Calabasas à Los Angeles, la villa est en vente pour la modique somme de 26,5 millions de dollars, soit, si vous envisagez de vous faire plaisir, 24 millions d'euros. À vos chéquiers !

Un prix à négocier

Le sol est parsemé de figurines grandeur nature. De Dark Vador à Yoda, en passant par les robots R2D2, C3PO, autres Luke Skywalker ou Stormtroopers, chaque oeuvre a été créée sur commande. Il ne s'agit pas de personnages ayant réellement servi durant les tournages des neuf épisodes de Star Wars... mais de versions plus réalistes, aux finitions soignées ! Une reconstitution de la scène de la cantine de l'épisode 4 – Un nouvel espoir – est également présente, ainsi qu'un décor désertique retranscrivant les paysages de Tatooine. En revanche, pour acquérir le tout, il faudra payer plus cher que prévu : le prix ne comprend que la demeure, pas son équipement 100% sci-fi dont la valeur reste à estimer.

Le luxe, le luxe, toujours le luxe

Le propriétaire est un investisseur sur le point de partir à la retraite. Outre sa passion pour les duels d'épées laser, il a un certain goût pour le faste et l'abondance. Sur 1690 m² à vendre, on compte des piscines intérieures et extérieures, des terrains de tennis, une salle de sport, un home theatre, une salle de dégustation de vins, un garage assez grand pour six véhicules et, en bonus, un observatoire doté d'un télescope immense. Le moment est peut-être venu d'investir...