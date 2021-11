Stéphanie (L'amour est dans le pré) : Son regret après sa première nuit avec Hervé...

C'est une séquence dont les téléspectateurs de M6 se souviendront pendant un bon moment. Lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 1er novembre, le public a découvert qu'Hervé avait enfin perdu sa virginité. Une nuit racontée en détails par sa compagne Stéphanie... Mais elle s'est vite rendue compte qu'elle en avait un peu trop dit !

Lundi 29 novembre, la saison 16 de L'amour est dans le pré prendra fin à l'issue de la diffusion de la deuxième partie du bilan. Avant le grand jour, Le Progrès a rencontré l'éleveur de vaches laitières de 43 ans et l'aide-soignante de 40 ans, en couple depuis un peu plus de sept mois. Et ils n'ont pas échappé à une question sur leur première relation charnelle qui a tant fait parler. "J'étais tellement contente qu'il fallait que je parle. L'ingénieur du son, dehors, était en train de rigoler, c'est là que j'ai réalisé que j'en avais peut-être trop dit", a confié l'ancienne rivale de Vanessa. Alors qu'il pensait que sa belle était sur la réserve, notamment à cause de son passé amoureux douloureux, Hervé s'est bien vite rendu compte qu'il n'en était rien quand il l'a entendue parler de leur première nuit.

"La nuit a été excellente. La page n'est plus blanche. Enfin c'est arrivé. Je crois que j'ai été très bon", avait simplement confié Hervé lors du fameux épisode. Mais l'équipe de L'amour est dans le pré avait pu compter sur Stéphanie pour donner les détails croustillants de leur première nuit. "Il a été très bon, plus que je ne l'imaginais. Je me disais que ça allait être rapide, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout une déception. Je lui ai dit qu'il m'avait épuisée", a-t-elle tout d'abord déclaré. Et, hilare, elle avait poursuivi : "Et à un moment donné, je voulais allumer la lumière. Je ne trouvais pas le bouton. Il m'a dit qu'on était loin du mur. Il m'a dit : 'Tu n'a pas entendu que ça tapait sur l'armoire.' Il va falloir prévoir des chaînes."

Lors du bilan, Karine Le Marchand a également évoqué le sujet. "En moins d'un an, j'ai rattrapé quinze ans de ma vie passée", avait donc avoué l'agriculteur. Le couple a aussi fait part de son envie de se marier et d'avoir un enfant. Ils espèrent aussi trouver une nouvelle maison, grâce à Stéphane Plaza. Affaire à suivre...