Hervé et Stéphanie (L'amour est dans le pré) : bébé, mariage... et Stéphane Plaza appelé à l'aide

Tout est allé très vite entre Hervé et Stéphanie. Dès leur rencontre lors du speed-dating de L'amour est dans le pré, l'éleveur de vaches laitières et l'aide-soignante de 39 ans ont craqué l'un pour l'autre. C'est tout naturellement que cette dernière avait donc par la suite passé quelques jours chez lui à la ferme, scène des tous premiers ébats de la vie d'Hervé, à 43 ans.

Depuis qu'il a goûté à cette joie, l'agriculteur ne s'arrête plus ! Et avec Stéphanie, ils ne lésinent pas sur les détails... Mais avoir des rapports intimes est surtout l'occasion pour eux de se projeter. En effet, le couple désir fonder une famille très rapidement. "On parle plutôt de faire un bébé, parce qu'on a tous les deux la quarantaine et qu'il ne faut pas trop attendre", a déclaré Stéphanie lors d'une interview pour Télé Star parue ce samedi 20 novembre 2021.

Et qui dit agrandir la famille, dit agrandir l'espace ! C'est pourquoi Hervé et Stéphanie sont d'ores et déjà en quête d'une nouvelle maison. Et pour cela, ils vont bénéficier d'une aide précieuse. "Karine (Le Marchand, ndlr) nous a mis en relation avec l'émission de Stéphane Plaza pour nous trouver une maison. On a vraiment hâte de trouver notre nid d'amour !", a annoncé Hervé à nos confrères. Il devrait donc prochainement apparaître dans Recherche appartement ou maison sur M6.

Les amoureux ne comptent pas s'arrêter là puisqu'ils envisagent également très sérieusement de se marier. D'ailleurs, ils ont déjà trouvé le lieu : l'événement se tiendra dans l'église du village du candidat du programme champêtre. "Je sais que de belles choses nous attendent et nous profitons de chaque minute passée ensemble. Parce que, quoi qu'il nous arrive par la suite, rien ne peut être plus énorme que de trouver l'amour !", a conclu l'agriculteur. D'heureuses nouvelles dont ils parleront plus en détails lors de la diffusion du bilan de L'amour est dans le pré lundi 22 novembre.