"C'était intense" : Hervé (L'amour est dans le pré) a passé sa première nuit avec Stéphanie !

Une nuit très mouvementée

"Je me sens très bien, je suis heureuse. On a passé une belle nuit, oui, a-t-elle révélé. On va dire que c'était intense. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite." Une performance plus que mémorable puisque Stéphanie a ensuite affirmé que monsieur avait été "très bon" pour sa première fois. Pourtant, avant de passer à l'acte, la jolie brune avait quelques a priori puisqu'elle pensait que ça allait être "rapide".

En fin de compte - et à sa plus grande surprise -, leur première nuit à deux a donc été mouvementée. Comme elle l'a ensuite souligné, le lit a même régulièrement tapé contre l'armoire. Une petite anecdote qui a beaucoup amusé le couple. "Il va falloir prévoir des chaînes", lui a répondu l'agriculteur de 42 ans.

Heureux d'avoir franchi ce cap, Hervé a retrouvé un moral de fer suite à sa folle nuit d'amour. "Je ne suis plus du tout la même personne. Je sais de quoi je suis capable aujourd'hui. De rendre heureuse une femme", a-t-il expliqué, le sourire aux lèvres.