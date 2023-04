Stéphanie Renouvin est la petite-fille d'une superstar internationale... son époux est lui aussi très connu !

Journée magique pour la journaliste. Le dimanche 2 avril 1977, Stéphanie Renouvin célèbre son anniversaire... 46 ans, déjà ! La présentatrice de l'émission 100% immo sur M6 n'a encore rien dévoilé du programme des festivités sur les réseaux sociaux. Mais une chose est sûre, elle doit être entourée de ses proches. Fille de kinésithérapeutes, elle est en couple avec Julien Hervé, l'un des auteurs des Guignols de l'info, qu'elle a épousé en juillet 2008. Ses enfants doivent, également, l'aider à souffler ses quelques bougies. Elle a accueilli un garçon en octobre 2006 puis un deuxième bébé dont on ignore tout, même l'année de naissance.

Il y en a un qui, en revanche, manque à l'appel. C'est son grand-père. Vous l'ignoriez peut-être mais Stéphanie Renouvin est la petite-fille de l'artiste-peintre française Micheline Roquebrune... et de son époux, l'immense acteur écossais Sean Connery. Incarner l'un des espions britanniques les plus séduisants n'empêche donc pas d'aller fricoter en pays frontaliers. Le comédien avait épousé sa partenaire en 1975. Il n'était, d'ailleurs, pas la seule célébrité de la famille. Stéphanie Renouvin est aussi l'arrière-petite-fille de l'historien Pierre Renouvin et l'arrière-petite-nièce du héros de la Résistance Jacques Renouvin. Sacré héritage !

C'était un homme très humble avant tout

Stéphanie Renouvin était très proche de son grand-père. C'est elle qui avait raconté les derniers jours de Sean Connery, au moment du drame - le comédien est décédé le 31 octobre 2020 - et sa "très belle mort" dans le journal télévisé de Bruce Toussaint sur BFMTV. "C'était un homme très humble avant tout, expliquait-elle. Vous connaissez l'acteur flamboyant, à la carrière extraordinaire, mais dans l'intimité, c'était un homme très humble, très drôle, très fin, très famille. Il adorait que l'on soit tous réunis, tous ensemble, il adorait être en famille. Il n'était pas du tout show off, il adorait sortir en catimini, et nous amenait, ma soeur, mes cousines et moi manger des glaces sur le port de Marbella en toute simplicité. C'était un bon vivant, très gai."