Sean Connery : Sa "très belle mort" racontée par sa petite-fille Stéphanie de Renouvin

Sean Connery était la classe incarnée et il restera à jamais le premier acteur à avoir incarné James Bond. L'acteur écossais s'est éteint à l'âge de 90 ans, aux Bahamas, dans son sommeil.

Suite à l'annonce de la mort de Sir Sean Connery, sa petite-fille par alliance, la journaliste Stéphanie de Renouvin s'est exprimée sur BFMTV. Connue pour avoir présenté le journal télévisé avec Bruce Toussaint sur Canal+ et iTélé, pour avoir co-animé La Matinale sur Canal+, mais aussi pour avoir plus récemment été vue 100% Immo sur M6, Stéphanie de Renouvin est la petite-fille de Micheline Roquebrune, artiste-peintre française à qui il était marié depuis près de cinquante ans.

"C'était un homme très humble, avant tout. Vous connaissez l'acteur flamboyant, à la carrière extraordinaire, mais dans l'intimité, c'était un homme très humble, très drôle, très fin, très famille. Il adorait que l'on soit tous réunis, tous ensemble, il adorait être en famille, a d'abord confié Stéphanie de Renouvin. Il n'était pas du tout show off, il adorait sortir en catimini, qui nous amenait, ma soeur, mes cousines et moi manger des glaces sur le port de Marbella (Espagne ndlr) en toute simplicité. C'était un bon vivant et très gai."

Lorsque la BBC a annoncé, la première, la mort de la star hollywoodienne, elle n'a pas révélé les circonstances de son décès. La petite-fille par alliance de Sean Connery en a dit plus sur cette "très belle mort". "On a comme seule consolation aujourd'hui de se dire qu'il est mort dans la nuit. Il est mort doucement, il a soufflé dans la nuit vers 1h30 du matin, heure bahamienne puisqu'il est au Bahamas avec mes oncles, ma grand-mère. Il est parti pendant la nuit, de vieillesse. C'est quand même une très belle mort même si ceux qui restent sont bien entendus très tristes et émus", a-t-elle partagé.

Stéphanie de Renouvin a également rendu hommage au mari de sa grand-mère sur Instagram, avec une série de photos touchantes.

Reste maintenant à savoir si Sean Connery sera enterré sur ses terres natales, en Ecosse.