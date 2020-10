Sean Connery marié à Micheline Roquebrune : son incroyable histoire d'amour avec la Française

Homme à la beauté et au charisme magnétiques, Sean Connery a été mariée presque cinq ans ans avec une Française : Micheline Roquebrune. Artiste-peintre, Micheline croise pour la première fois l'acteur écossais lors d'un tournoi de golf en 1970 à Marrakech, au Maroc. Lors de cet événement, elle aperçoit un homme de dos "brun, très grand" comme elle l'indiquait à Gala. La nuit suivant leur rencontre, la jeune femme fait un rêve prémonitoire dans lequel ce mystérieux inconnu est présent. Interviewée par Paris Match, elle confiait : "L'inconnu, dont je n'ai pas vu le visage, me prend dans ces bras et je me dis : 'Enfin, la paix'". Au petit matin, Micheline en est convaincue. Sean est l'homme de sa vie.

La réalité surpasse le fantasme

Alors en couple avec sa première femme, Diane Cliento, Sean craque également vite pour la belle frenchie et l'invite à passer une après-midi dans sa chambre d'hôtel. "La réalité surpasse le fantasme. Aucun homme ne m'a fait cet effet-là." avait-elle dévoilé à Gala pour raconter cette folle nuit d'amour. Mais surprise, Sean mettra quelques mois à recontacter Micheline, prétextant être heureux dans son mariage avec Diane. Quelques mois plus tard, l'acteur rappelle finalement Micheline et lui propose de le rejoindre en Espagne. Micheline accepte et retrouve Sean sur une plage de Marbella. Fou d'elle, Sean lui confie : "Tu m'as manqué. Je t'ai dit que j'étais heureux dans mon mariage, je t'ai menti. Je ne cesse de penser à toi, je n'arrive pas à t'oublier." À partir de là, les deux amoureux ne se quitteront plus jamais.

Elle est têtue comme une mule

Mariés en 1975 à Gibraltar, Micheline et Sean ont passé presque cinquante ans ensemble. Interviewé par le magazine Paris Match, l'artiste-peintre avait révélé être extrêmement jalouse avec son homme : "Maintenant, si une femme approche Sean d'un peu trop près, je la tue. C'est tout". De son côté, l'acteur avait expliqué comment il était tombé éperdument amoureux de sa femme. "Je manque souvent d'enthousiasme. Micheline, c'est la joie de vivre personnifiée. (...) Nous sommes tous les deux des spécimens totalement opposés, c'est ce qui nous a tenus ensemble toutes ces années" indiquait-il avec tendresse avant d'ajouter "Elle est têtue comme une mule et fait les choses à sa façon ! Au fond, même si ça m'agace parfois, j'avoue que c'est ce qui me plaît chez elle."

Avant d'être marié à Micheline, Sean Connery était l'époux de Diane Cilento, une célèbre actrice australienne décédé en 2011. Ensemble, ils ont un fils, Jason, né en 1963.