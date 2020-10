Sean Connery avait coupé les vivres à son fils Jason, célèbre lui aussi

Sean Connery a été élevé dans une petite maison avec deux chambres, sans salle de bain, et des toilettes communes à l'extérieur. C'est sans aucun doute cette enfance modeste en Ecosse, avec une mère femme de ménage et un père chauffeur d'engins de chantiers qui lui a appris la valeur de l'argent. Il n'avait que 8 ans lorsqu'il a commencé à travailler, après l'école, pour participer aux frais de la famille après la naissance de son petit frère Neil. Sean Connery a arrêté ses études à 17 ans, s'engageant dans la marine britannique, où il n'est resté que trois ans en raison de soucis de santé.

Cette enfance, Sean Connery ne l'a jamais oubliée malgré l'incroyable carrière qu'il a bâtie au fil des années, marquée à l'empreinte de James Bond. L'acteur qui s'est éteint à l'âge de 90 ans, dans sa maison des Bahamas, a été le premier à incarner le fameux agent 007 et a endossé ce rôle durant sept épisodes. Sa carrière a été couronnée de succès, avec plusieurs prix, l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Les Incorruptibles, en 1988, deux Bafta - dont celui de meilleur acteur pour Le Nom de la rose en 1988 - et trois Golden Globes.

Déterminé à ce que son fils unique bâtisse sa carrière seul, avec pour seul avantage (et pas des moindres) le nom de Connery, Sean lui a coupé les vivres. "Je veux que Jason gagne sa vie par ses propres moyens et pas aux crochets de son père, avait-déclaré l'acteur auprès du Daily Mail. Il ne sait pas ce que c'est que de galérer, mais il n'est pas trop tard pour qu'il apprenne la vie.

Son ex-femme, l'actrice australienne Diane Cilento - à qui il a été marié de 1962 à 1973, et qui est décédée en 2011- avait de son côté indiqué que cette volonté de ne pas donner d'argent à leur fils était également motivée par de mauvais rapports entre eux. "Un jour, Sean a dit à son fils : 'Tu es acteur parce que tu portes le nom de Connery'. Ce à quoi Jason a répondu : 'Eh bien, je vais changer de nom de famille !' Mais mon ex-mari a été très menaçant: 'Si tu fais ça, je te tuerai'", avait raconté Diane Cilento au Sunday Times en 2008. "Jason l'aime mais Sean a des problèmes avec les relations, comme avec tous ceux qui le connaissent. Jason est un fils très dévoué, quand Sean est malade, il se rend près de lui. Ils jouent au golf ensemble", avait ajouté l'ex-femme de Sean Connery.

Jason sur les pas de son père, ou presque

Devenu acteur comme son célèbre papa, Jason Connery a participé à de nombreux films (Requiem, Macbeth, Velocity, The Line...) mais également à des séries comme Robin de Sherwood dans les années 80, ou encore Une famille de tonnerre dans les années 2000.

En 2014, le fils de Sean Connery avait fait parler de lui pour un projet tout autre que cinématographique. L'acteur aujourd'hui âgé de 57 ans avait participé à l'émission culinaire de télé-réalité Celebrity MasterChef.