Steven Spielberg : Sa fille s'est mariée... à un autre "fils de" !

La fête était en rendez-vous chez les Spielberg ! Sasha, fille de Steven, a dit oui à Harry McNally, à l'issue d'une cérémonie de grande envergure et d'un romantisme indéniable. Le jeune marié, vêtu d'un costume clair pour l'évènement, a notamment été vu en train de casser un verre avec son pied, une tradition juive, avant d'embrasser son épouse sous une arche fleurie. La jeune femme de 32 ans était notamment habillée d'une sublime robe à volants. Dans une vidéo relayée par le mannequin Emily Ratajkowski, les deux tourtereaux ont été aperçus en train de participer à la Hora, une danse traditionnelle juive, très courante lors des mariages.

Pour la réception, Sasha Spielberg s'est changée en une mini-robe en satin blanc, aux strass étincelants et avec des garnitures de plumes sur l'ourlet ainsi que les manches. La veille du grand mariage, elle avait accueilli ses invités dans une robe blanche et moulante, avec un grand noeud dans les cheveux et des talons rouges.

Une tenue partagée par l'une de ses amies dans sa story Instagram avec le commentaire suivant "La mariée avant son grand jour dans l'un de ses nombreux looks impressionnants."

Le mariage prévu depuis janvier

Les deux amoureux n'ont pas hésité à partager cet évènement unique sur leurs réseaux sociaux, publiant plusieurs clichés dont un post Instagram d'Harry où on le voit embrasser sa dulcinée sur la joue, avec le commentaire suivant en légende : "L'amour de ma vie. La star de mon émission. Pour toujours ".

Ce mariage était très attendu, puisque les deux amoureux avaient annoncé la nouvelle en janvier dernier. Harry avait fait la demande au nouvel an. "Quand Harry (McNally) a demandé Sasha (Spielberg) en fiançailles le soir du Nouvel An, elle... a dit oui !" a notamment posté son père sur ses réseaux sociaux. Ils n'ont cessé de faire monter la pression depuis. La chanteuse, connue sous le pseudo "Buzzy Lee" s'était notamment confiée sur sa relation à la maison d'édition BlackBook en mars dernier, en adressant un message touchant à l'attention de son compagnon : "J'ai traversé une autre rupture pendant le covid puis j'ai vraiment rencontré l'amour de ma vie " a-t-elle déclaré, avant d'ajouter "Vous n'avez aucune distraction. Il n'y a rien autour de vous sauf cette personne".