Steven Spielberg : Sa fille Sasha va épouser Harry McNally !

Sasha, 31 ans, est la fille que Steven Spielberg a eu avec Kate Capshaw. Harry, lui, est le fils de l'ex de McNally, Lyn Wagenknecht. Sasha vit pleinement une carrière d'actrice. Après être apparue dans des films à succès comme The terminal et Licorice Pizza, elle se produit à présent en tant que chanteuse sous le nom de Buzzy Lee. Un nom de scène choisi pour s'émanciper de l'ombre de son père. "J'ai commencé par me faire appeler Buzzy pour que les gens ne voient pas mon nom de famille en premier" confiait-t-elle à Blackbook. Dans la même interview, elle expliquait avoir vécu une rupture difficile avant de rencontrer Harry "j'ai traversé une rupture pendant la Covid. Ensuite, j'ai rencontré l'amour de ma vie avec qui je suis actuellement. Apprendre à connaitre quelqu'un pendant la covid c'est comme apprendre une chanson. Il n'y a aucune distraction entre nous et la personne".

En juillet dernier la jeune femme avait posté une photo du couple à coté d'un piano titrée "je suis amoureuse et je me moque de qui est au courant".