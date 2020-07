Steven Spielberg : Sa fille Destry bientôt mariée à un acteur suisse !

Mannequin puis actrice, Destry a publié de nombreux clichés de sa bague en story Instagram, très fière d'être désormais fiancée à celui qu'elle considère comme l'amour de sa vie. Benjamine des enfants de Steven Spielberg et de Kate Capshaw, Destry a commencé une carrière de mannequin à 23 ans au sein de l'agence DT Model Management avant de débuter au cinéma dans le film Mass Hysteria en 2019. Soeur de Sasha (née en 1990), Sawyer (né en 1992) et Mikaela George (adoptée par ses parents quelques mois avant sa naissance), Destry Allyn a deux demi-frères, Max (né en 1985 du mariage entre Steven et sa première femme Amy Irving) et Theo (adopté en 1988), ainsi qu'une demi-soeur, Jessica (née en 1976, fille de Kate Capshaw).

Très amoureuse et comblée par son chéri (originaire de Suisse et basé à Los Angeles), la jeune femme a également posté une vidéo de lui en lui apposant l'étiquette "fiancé". Une magnifique étape dans la vie de Destry, qui avait célébré la fête des Pères le 21 juin dernier en publiant une adorable photographie avec son papa. Un subtil message pour lui faire comprendre qu'il est et restera le premier homme de sa vie ?