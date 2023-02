Steven Spielberg, les raisons du divorce de ses parents sur fond d'infidélité : "C'est le plus grand sacrifice..."

Il aurait pu signer son grand retour au cinéma avec de gros effets spéciaux, des monstres à gogo et autres facéties dont il a l'habitude. Mais le mercredi 22 février 2023, Steven Spielberg surprend tout le monde en dévoilant une oeuvre sensible, inhabituelle, et surtout autobiographique avec The Fabelmans, qui raconte son enfance puis son adolescence... autour de sa passion folle pour le grand écran. À la tête de 34 longs-métrages réalisés, de 89 autres qu'il a produit, le cinéaste a peut-être pris un risque. Qui paye, si l'on en croit les premières critiques dithyrambiques qu'il reçoit depuis.

"Quand vas-tu raconter cette histoire sur notre famille, Steve ?", ne cessaient de lui demander ses parents. Il aura fallu attendre qu'il soit orphelin pour oser se lancer. Leah Adler, la maman de Steven Spielberg, est morte en 2017 à l'âge de 97 ans. Son père Arnold a rejoint les cieux en 2020 à 103 ans. On retrouvait, déjà, un discret hommage en son honneur dans le générique de fin de West Side Story, un simple "à papa". Voilà qu'il est au coeur de The Fabelmans, sous les traits de l'excellent Paul Dano.

Il voulait juste protéger ma mère, qui était beaucoup plus fragile que lui

S'il a mis longtemps à raconter ses jeunes années, c'est peut-être par pudeur. Son adolescence, notamment, a été marquée par une fracture familiale douloureuse. Alors que son père passait beaucoup de temps au travail, la mère de Steven Spielberg est tombée amoureuse de l'oncle Bernie, le meilleur ami de son époux. Face à cette fatalité, ce dernier a préféré laisser partir sa femme plutôt que de la voir mourir à petits feux à ses côtés.

Arnold est parti s'installer en Californie avec Steven Spielberg, laissant derrière eux Leah et ses trois filles, Anne, Sue et Nancy. "Il voulait juste protéger ma mère, qui était beaucoup plus fragile que lui, expliquait le réalisateur au magazine Vanity Fair. Il lui importait qu'aucun de ses enfants ne soit fâché avec elle. Il préférait qu'on le soit avec lui. C'est le plus grand sacrifice qu'il ait jamais fait pour sa famille". Pour découvrir les coulisses de ce divorce, entre autres, rendez-vous au cinéma...

