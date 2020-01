Super Nanny : un ancien enfant du programme reconnu coupable de viol

En 2005, la version britannique de l'émission Super Nanny avait dû intervenir à son domicile. Jacob Young était un enfant tyran qui manquait de respect et qui faisait des ravages au sein de sa famille. Malheureusement, les règles imposées par l'éducatrice spécialisée Jo Frost à l'époque n'auront pas eu l'effet escompté. D'après les informations du journal anglais The Mirror, Jacob Young, aujourd'hui âgé de 18 ans, a été emprisonné après avoir agressé sexuellement une jeune femme de 20 ans.

Il a été reconnu par le Ipswich Crown Court que le jeune homme a violé et étranglé sa victime dans sa propre maison jusqu'à ce qu'elle soit à la limite de l'inconscience. Un acte abominable qui s'est produit après qu'il a suivi la jeune femme et son petit ami, qui rentraient chez eux après une soirée. Une fois l'homme parti travailler, Jacob Young est passé à l'acte. Le juge a estimé qu'il avait "une forme extrême de curiosité sexuelle ou de fantaisie malsaine", rapporte la BBC.

Et pour cause, Jacob Young était en train de traquer plusieurs jeunes femmes et de les prendre en photos le 13 octobre 2019 lorsqu'il a croisé le chemin de sa victime, qui se faisait maltraiter par son petit ami. Le coupable a d'ailleurs déclaré avoir au départ eu l'intention de l'aider à rentrer chez elle en toute sécurité. Une défense peu convaincante aux yeux du jury qui a constaté qu'il avait exécuté un "plan prémédité". En outre, la victime a laissé entendre que le jeune homme avait pris du plaisir à la violenter. Cette dernière n'a réussi à s'échapper qu'après lui avoir promis qu'il pourrait lui faire "tout ce qu'il voulait" s'il la laissait aller aux toilettes. Jacob Young est désormais qualifié de prédateur et considéré comme un danger pour les femmes. Il a écopé de dix ans de prison.