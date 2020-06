The Pointer Sisters : Bonnie Pointer est morte, sa soeur Anita confie sa peine

Originaires d'Oakland, en Californie, les Pointer Sisters avaient commencé à chanter dans l'église de leur père. June et Bonnie Pointer avaient ensuite formé le groupe Pointers, a Pair, en se produisant dans des clubs de la région dès la fin des années 1960. Anita s'était jointe au groupe et le succès avait rapidement suivi grâce à un contrat avec la maison de production Atlantic Records. En 1972, Ruth Pointer avait elle aussi rejoint le groupe, trois ans avant que celui-ci ne remporte son premier Grammy Award avec le titre Fairytale.

50 ans de carrière en 2019

Finalement, Bonnie a tenté de voler de ses propres ailes en 1978, sans grand succès, tandis que Ruth, June et Anita ont enchaîné les hits et les récompenses : Fire en 1979, He's So Shy en 1980, Slow Hand en 1981, Jump (For My Love), I'm So Excited et Automatic en 1984, Neutron Dance l'année suivante...

"Les Pointer Sisters n'auraient jamais existé sans Bonnie, a ajouté Anita. Les Pointer Sisters ont passé deux décennies en tête des charts, à se produire dans des salles complètes partout dans le monde. Les Pointer Sisters ont fêté en 2019 leurs 50 ans de carrière. Bonnie a été précédée par sa soeur June Pointer et elle laisse derrière elle ses frères Aaron et Fritz, et ses soeurs Ruth et Anita Pointer." En 2006, la famille avait en effet déjà perdu June, décédée à 52 ans d'un cancer après plusieurs années de lutte contre une addiction à la drogue.