The Voice Kids : Les coachs bluffés par une grande première dans le jeu !

Samedi 5 septembre 2020, TF1 diffusait un nouvel épisode de The Voice Kids. Après deux premières soirées pleines d'émotion et de surprise, les quatre coachs étaient de retour pour un troisième prime consacré aux auditions à l'aveugle. Jenifer, Soprano, Kendji Girac et Patrick Fiori se sont à nouveau battus pour recruter les meilleurs jeunes Talents dans leurs équipes.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

Résumé du 5 septembre 2020.

FLORA : RESPECT - ARETHA FRANKLIN

Flora, 12 ans, ouvre le bal de cette troisième salve d'auditions à l'aveugle. Chanteuse depuis son plus jeune âge, elle fait l'unanimité auprès des coachs, mettant une folle ambiance également dans le public. "C'est vachement bien d'être assis sur ce fauteuil et de se régaler avec des kids comme toi avec des talents de voix impressionnants", lâche Patrick Fiori complètement bluffé. Après une pluie de compliments de la part des coachs tous plus charmeurs les uns que les autres, Flora doit faire son choix.

Flora intègre l'équipe de Soprano.

TONY : ÇA PLEURE AUSSI UN HOMME - GINETTE RENO (VERSION EL CHATO)

Tony, 12 ans, est un guitariste de talent, une passion que lui ont transmise son père et son grand-père. Ce n'est qu'ensuite qu'il a découvert ses prouesses avec un micro. En outre, Tony est un fan absolu de Kendji Girac. "Je veux tout faire comme lui !", reconnaît-il en coulisses. Il compte bien se dépasser pour que son coach préféré se retourne, c'est pourquoi il a choisi d'interpréter l'une de ses chansons favorites. Rapidement, Kendji Girac est très ému par la prestation du petit garçon et, après quelques notes, il ne résiste plus à l'envie de buzzer. Si Tony semble avoir déjà fait son choix, il reste convoité par les autres coachs, qui se sont également retournés dans l'espoir de l'accueillir dans leurs équipes. Mais ces derniers n'ont vraiment que très peu de chances, car Tony ne se décolle pas de son idole. Ensemble, ils se mettent même à improviser un duo.

Tony intègre l'équipe de Kendji Girac.

LOHI : JE VEUX ÊTRE VIEUX - SLIMANE

Lohi, 13 ans, souhaite être acteur et chanteur plus tard. Son grand-père lui a donné envie de monter sur scène avant son décès il y a un peu plus d'un an. Le jeune garçon compte bien lui rendre hommage en reprenant le tube de Slimane à sa manière. Et c'est même avec une grande maturité qu'il explique : "J'ai envie de faire comme message que même si la vie est parfois dure, il faut avancer, la vie est un cadeau." Seuls Jenifer et Kendji Girac ont été convaincus par la délicate voix de ce petit artiste. "C'était juste sur tous les plans, tu peux être fier de toi, tu es un garçon extrêmement courageux, bravo !", le félicite Jenifer. Kendji Girac ne manque pas d'éloges non plus, adressant dans la foulée un tendre message à son ami Slimane, avec lequel il a collaboré pour son dernier album.

Lohi intègre l'équipe de Jenifer.

KANESHA : SOPPANA SUNDARI - D. IMMAN

Kanesha, 11 ans, est une jeune Sri-Lankaise qui habite en Suisse. "La musique, c'est ma vie", prévient-elle d'entrée. Déjà habituée des scènes, elle compte bien mettre toute son énergie à conquérir celle de The Voice. Très emballé, Soprano se précipite sur son buzzer pour découvrir celle qui s'est lancée dans le pari audacieux de chanter en tamoul. Jenifer ne tarde pas à suivre son camarade. Et, piqués par leur curiosité, Patrick Fiori et Kendji Girac rejoignent la marche. "Je me suis retourné le premier parce que moi j'ai grandi avec cette musique, la musique hindoue, Bollywood... ma mère n'écoutait que ça, ma soeur... les classiques je les connais par coeur, ça fait partie de mes racines. Donc c'est pour ça que je ne te laisserai pas partir avec quelqu'un d'autre !", tente Soprano. Malheureusement pour lui, Kanesha en aura décidé autrement en choisissant de poursuivre son aventure avec Jenifer.

Kanesha intègre l'équipe de Jenifer.

LOLA : I DON'T WANNA BE YOU ANYMORE - BILLIE ELLISH

Lola, 15 ans, a déjà tout d'une grande artiste. Dès les premières notes, elle fait carton plein et tous les coachs se retournent. Patrick Fiori, qui n'a toujours pas recruté de nouveau talent à ce stade de l'émission, a été bloqué par... Soprano ! Dépité, il joue de sa grande déception en se glissant dans le public, faisant alors beaucoup rire autour de lui, ce qui lui vaut le surnom du "coach le plus triste du monde". Mais, le malheur des uns fait le bonheur des autres. "Je suis ravie que Patrick soit éliminé !", glisse Jenifer, taquine. Et de complimenter Lola : "C'était étourdissant, époustouflant de justesse, non seulement au niveau de la voix, mais des émotions que tu as accepté de partager avec nous." Soprano, de son côté, assume jusqu'au bout son bloc envers Patrick Fiori. "J'étais obligé de te montrer à quel point je te veux dans mon équipe, c'était ma dernière carte il fallait que je la fasse, c'était pour elle", se justifie-t-il. Un bon coup pour le chanteur puisque Lola rejoint son équipe.

Lola intègre l'équipe de Soprano.

ENZO : CAN'T HOLD US - MACKLEMORE ET RYAN LEWIS

Enzo, 10 ans, habite à Hong Kong depuis trois ans. Totalement bilingue, il s'y épanouit pleinement. Sur place, il fait du foot et, en parallèle, ce grand fan de rap développe son goût pour la chanson. Enzo ne blaguait pas lorsqu'il disait vouloir mettre le feu sur scène. Il s'est même lancé le pari risqué de reprendre le célèbre tube Can't Hold Us de Macklemore. Un morceau dans lequel la rapidité, mais aussi l'articulation sont primordiales. Une énergie folle se dégage de lui, à laquelle Soprano et Patrick Fiori adhèrent. Prêt à tout, Soprano invite le jeune Enzo à chanter à nouveau, ce dernier connaît d'ailleurs l'un de ses tubes, Mon Everest, laissant alors Patrick Fiori sur la touche.

Enzo intègre l'équipe de Soprano.

MARTIN : LES OUBLIÉS - GAUVAIN SERS

Martin, 13 ans, est un garçon timide, mais grâce à la musique il se révèle être un concurrent de taille pour cette saison de The Voice Kids. Son influence : Gauvain Sers, le protégé de Renaud. Il en a d'ailleurs le look avec un béret comme celui qu'arbore l'artiste. Patrick Fiori est le seul à se retourner, suscitant les larmes de son talent. Si les autres estiment que son interprétation les a scotchés, ils regrettent toutefois une certaine fragilité dans sa voix. Mais heureusement, pour Patrick sa prestation était suffisante pour lui faire poursuivre l'aventure. "Tu m'as beaucoup beaucoup ému, on va travailler", promet son coach.

Martin intègre l'équipe de Patrick Fiori.

ARIEH : ALWAYS REMEMBER US THIS WAY - LADY GAGA

Arieh, 12 ans, a eu le déclic pour se lancer dans la musique grâce au film A Star Is Born. C'est à partir de là qu'il a découvert ce qu'il pouvait faire avec sa voix. La chanson, il la connaît sur le bout des doigts et, depuis un an, il poursuit sa passion. En dépit de son manque d'expérience, Arieh fait sensation et notamment auprès de Kendji Girac qui se retourne. "Je suis le seul à m'être retourné, je suis très très content, tu as très bien chanté, tu as du coffre", lui adresse-t-il. "Je ne me suis pas retournée parce que j'étais troublée, jusqu'à la dernière minute, je pensais que c'était une fille avec de très jolis graves, mais j'ai eu du mal à me démarquer de la dernière version de Poupi dans la dernière saison de The Voice, et j'ai toujours du mal à faire la part des choses, mais j'ai beaucoup apprécié ta chanson, c'était magnifique", explique quant à elle Jenifer.

Arieh intègre l'équipe de Kendji Girac.

MUSICAL KIDS : THE SHOW MUST GO ON - QUEEN

Un groupe débarque sur la scène de The Voice Kids, ils sont six, c'est la première chorale dans l'histoire du programme. Anna, 10 ans, Lucas, 15 ans, Sanna, 12 ans, Sarah, 13 ans, Aude, 13 ans, Channel, 15 ans ont une passion commune : la musique. Ils font partie de la même école de comédie musicale et chantent des reprises pour défendre des valeurs. Soprano est le premier à se retourner et Patrick Fiori le rejoint de l'autre côté du siège in extremis. "On n'a jamais vu ça dans The Voice Kids !", s'exclame Soprano. En professionnel des comédies musicales qu'il est, Patrick Fiori souligne dans un premier temps les faiblesses du groupe et ce qui nécessite du travail. Un challenge qu'il est prêt à relever avec eux.

Musical Kids intègre l'équipe de Patrick Fiori.

MYRIAM : JE T'AIME - LARA FABIAN

Myriam, 9 ans, a décidé de relever le défi de chanter du Lara Fabian, un choix très audacieux. "Ta voix est exceptionnelle, mais ne donne pas tout ! C'est pour ça que je me suis retourné, je me suis dit que tu as besoin d'un coach pour travailler", lui explique Soprano. Après quoi, très confiant, il lâche : "Je crois qu'on va avoir des frissons avec mon équipe !"

Myriam intègre l'équipe de Soprano.

LOU : FILS DE - JACQUES BREL

En plus de savoir chanter, d'être ventriloque, Lou, 12 ans, a la particularité d'être toujours accompagnée de ses deux marionnettes. Mais c'est bel et bien pour donner de la voix qu'elle se présente sur la scène de The Voice et non pour faire rire l'audience. Patrick Fiori, Jenifer et Kendji Girac appuient sur le buzzer, impressionnés. "Cette chanson-là, je l'ai découverte aujourd'hui encore mieux grâce à toi", reconnaît Patrick Fiori. Et Jenifer de surenchérir : "C'est un choix étonnant qui m'a encouragée à me retourner, et tu as réussi à nous bousculer avec tes notes." Mais c'est finalement Kendji Girac qui remporte cette bataille.

Lou intègre l'équipe de Kendji Girac.

GABRIELLE : HURT - CHRISTINA AGUILERA

Gabrielle, 13 ans, est une véritable fashionista venue tout droit de Neuilly-sur-Seine. Pianiste confirmée, elle a toujours baigné dans la musique. Et elle a bien fait de tenter sa chance dans l'émission. "On va travailler toi et moi parce qu'il faut que tu me montres qui tu es. Tout n'était pas parfait, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont plu chez toi. Tu n'as pas besoin de trop en faire et je suis ravie de ne pas avoir à débattre avec mes amis", juge Jenifer, la seule à s'être retournée pour Gabrielle.

Gabrielle intègre l'équipe de Jenifer.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Patrick Fiori : Rébecca, Elaia, Julien, Ema, Alice, Thomas, Martin, Musical Kids



Jenifer : Lissandro, Sarah, Jérémy, Noémie, Léna, Ferdinand, Lohi, Kanesha, Gabrielle



Kendji Girac : Maxime, Jody, Stéfi, Naomi, Abdellah, Emilia, Tony, Arieh, Lou



Soprano : Timéo, Diodick, Rania, Iliane, Ilan, Zoé, Flora, Lola, Enzo, Myriam