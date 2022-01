The Voice UK : Mort soudaine d'une candidate à l'âge de 23 ans

C'est une terrible découverte qu'a fait la mère de Natanya Brook l'été dernier. À seulement 23 ans, la jeune femme est décédée soudainement après une partie de jeu virtuel sur sa X-Box avec des amis en ligne. Surnommée Tanya, elle avait participé aux émissions britanniques The Voice et X-Factor.

Les dernières nouvelles de Natanya remontent au 1er août 2021, aux alentours de 2h du matin. Ses amis auraient entendu la jeune femme dire "Ooh, je me sens...", puis le silence "comme si un interrupteur s'était éteint". Elle se trouvait chez elle à Maidstone, dans la région d'Aylesford en Angleterre et, d'après les informations relayées dans les médias anglais, elle avait passé la soirée à boire de la vodka mélangée à du Coca-Cola.

Sa mère Jenny Brook a été confrontée à l'horreur de voir sa fille sans vie le lendemain matin. Malgré ses tentatives de réanimation, Natanya ne s'est jamais réveillée et a été officiellement déclarée morte dans sa chambre, par les ambulanciers. "Tanya était ma meilleure amie. Je lui ai tout dit et elle m'a tout dit. Elle avait le meilleur sens de l'humour, et personne que je connaisse n'en garde un mauvais souvenir. Tanya était une vraie personne et pouvait facilement empêcher les gens de se disputer. Cette fille était plus qu'incroyable. J'ai toujours un trou béant en moi et elle me manque car elle était une lumière si incroyable dans ma vie", a déclaré sa mère comme l'a rapporté KentOnline.

L'enquête ouverte nous apprend que Natanya était une joueuse de très bon nouveau. Elle était membre d'une équipe semi-professionnelle. Par ailleurs, elle avait des antécédents de convulsions et avait reçu le diagnostic d'absences épileptiques infantiles à l'âge de six ans. Des troubles qui l'ont souvent mise en danger puisqu'ils entraînaient une perte soudaine de conscience lors desquels elle "zonait". Un rapport post-mortem révèle toutefois qu'il n'y avait aucune anomalie dans l'un des principaux organes de Tanya et qu'il n'a pas été possible d'identifier les causes exactes de sa mort. La mort subite engendrée par une crise d'épilepsie reste cependant une forte probabilité. Natanya laisse derrière elle ses parents Jenny et Lesley et son frère Emmett.