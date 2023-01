The Voice : Une ex-candidate trompée par son mari, terribles révélations sur leur rupture précipitée

Une ancienne candidate de The Voice s'est livrée à coeur ouvert en story Instagram, le 10 janvier 2023. Il y a cinq mois, l'homme qu'elle avait épousé en 2016 et elle se sont séparés. Et Manon (qui a participé à la saison 3 en 2014) a expliqué pour quelle raison.

C'est une terrible annonce que la maman de Lenny et Billy (4 ans et 10 mois) avait faite l'été dernier. Hugo et elle se sont séparés. Un gros coup dur pour Manon qui se confie de temps en temps sur sa nouvelle vie de maman solo depuis. Le 5 janvier dernier par exemple, elle expliquait qu'elle devait quitter sa maison, car son ex-mari n'en trouvait pas. Une situation qui la terrorise. Et le 10 janvier, elle a organisé une session de questions/réponses sur Instagram, l'occasion de découvrir pour quelle raison elle ne forme plus un couple avec le père de ses enfants.

Après avoir expliqué qu'avec du recul, elle s'était rendue compte qu'elle n'était "pas vraiment heureuse" avec Hugo "la dernière année", Manon a révélé que son ex-mari l'avait trompée. "Il m'a dit qu'il me quittait du jour au lendemain, mais je trouvais ça bizarre. Et il allait à la salle parfois deux ou trois heures par jour, donc j'avais des doutes. Nous sommes partis en vacances avec Lenny et j'ai fouillé dans son téléphone pendant qu'il était à la douche. J'ai découvert les messages d'amour et la suite vous la connaissez, j'ai vrillé", a-t-elle avoué.

L'infidélité c'est impardonnable

Manon l'assure, jamais elle ne se remettra en couple avec Hugo. Et elle ne dit pas cela car depuis, il a retrouvé l'amour de son côté. "Pour moi, l'infidélité c'est impardonnable, car la confiance est primordiale dans un couple. De plus, trop de choses ont été faites après que je trouve bien pire que l'adultère. Aujourd'hui, je souhaite que la relation de parents s'apaise, mais c'est tout", a-t-elle précisé.

Un abonné a osé lui demander pour quelle raison Hugo l'avait trompée. Bien que la question soit très indiscrète, Manon a répondu : "Il dit s'être senti abandonné lorsque nous avons perdu notre fille..." Rappelons qu'en février 2021, la jeune femme a été victime d'une fausse couche. Une épreuve qui les a éloignés donc.

Malgré sa grosse déception amoureuse, Manon croit toujours en l'amour. Elle a d'ailleurs un "crush" actuellement. Affaire à suivre.