Manon (The Voice) a fait une fausse couche : "Je viens de perdre mon bébé..."

Triste nouvelle pour Manon. L'ancienne candidate de The Voice saison 3 en 2014 a perdu son bébé... Le 2 février 2021, elle annonçait avec joie être enceinte de son deuxième enfant. Et dimanche 7 février 2021, la chanteuse a révélé avoir fait une fausse couche.

En story sur Instagram, Manon apparaît en blouse d'hôpital, dans un lit médicalisé, certainement à la maternité. "Depuis deux jours je sens que quelque chose n'est pas normal. Je viens de perdre mon bébé... Je me devais de vous le dire parce que je vous ai annoncé ma grossesse il y a quelques jours, confie-t-elle. Mais je ne regrette pas de l'avoir annoncé même si c'était tôt. Je ne regrette pas parce que ce n'est pas tabou. C'est quelque chose que beaucoup de femmes vivent, 30% des femmes, et c'est énorme."

Mais l'ancienne protégée de Jenifer dans The Voice ne regrette rien : "Je me disais que s'il m'arrivait quelque chose, je m'en fiche car je serais soutenue au moins et je pourrais parler de ce que je vis. Donc voilà, je le vis..." Enfin, Manon en dit un peu plus sur cette douloureuse épreuve. "La bonne nouvelle dans ce malheur, c'est que tout s'est fait naturellement. Donc c'est bon, tout est parti. C'est dur de dire ça, lance-t-elle, les larmes aux yeux. Je vais bien, je ne perds pas trop de sang, mes statistiques sont bonnes. Là la sage-femme était en train de valider avec le médecin ma sortie."