Manon (The Voice) enceinte de son 2e enfant : son annonce originale et drôle

En story, ils ont ensuite pu découvrir des vidéos que Manon avaient prises fin janvier car elle n'en pouvait plus de cacher sa grossesse. "Je vous posterai cette vidéo plus tard mais j'ai trop envie de vous parler. Je n'en peux plus de le cacher. Donc ça y est, on est tombé d'accord sur un prénom féminin et masculin. J'ai trop hâte", peut-on l'entendre dire sur une vidéo datant du 22 janvier mais postée uniquement aujourd'hui.

Quatre jours plus tard, la chanteuse a passé une échographie et surprise, le gynécologue ne savait pas de quand datait le terme. Fort heureusement, son bébé est en bonne santé comme elle l'a précisé. "J'ai fait deux tests qui étaient négatifs. Je suis tombée enceinte à un moment où normalement je n'aurais pas pu. Même moi je ne comprends pas. Mais le troisième était positif. (...) Ca ne sert à rien de calculer, de regarder quand est-ce qu'on ovule ou pas. Ca ne veut rien dire. Là le médecin ne connaît pas trop le terme, on saura vendredi", a-t-elle ensuite raconté, le 2 février.

Toutes nos félicitations à Manon et son mari.