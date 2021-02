Barbara Opsomer enceinte : elle donne des indices sur l'identité du père de son bébé

C'est en 2017 que Barbara Opsomer a été révélée au grand public lors de la saison 11 de Secret Story. La jeune femme qui avait 27 ans à l'époque avait pour secret "J'ai lié mon destin à Bryan" et devait tout faire pour le protéger. Aujourd'hui, elle en a un autre que ses fans aimeraient bien percer : celui de l'identité du papa de son enfant.

La nouvelle en a surpris plus d'un. Le 25 janvier 2021, Barbara Opsomer a révélé en vidéo qu'elle était enceinte de son premier enfant. Une grossesse déjà bien entamée puisqu'elle en est à son septième mois. Si elle dévoilé son beau baby bump, elle n'a en revanche donné aucune information sur l'identité du père. Des internautes se sont donc demandés si l'ancienne habitante de la Maison des Secrets avait fait un bébé toute seule. A l'occasion d'un questions/réponses sur Instagram le week-end du 30 janvier, la future maman a donc dévoilé qu'il y avait bien un papa et qu'il resterait anonyme.

Interrogée par Sam Zirah dans le cadre de son émission YouTube Au jour d'aujourd'hui, Barbara Opsomer a donné davantage de précisions sur son couple. "Effectivement, je n'ai pas fait un enfant toute seule. Mais presque en fait. Je me baladais dans la rue et j'ai rencontré un mec assez mignon. J'avais vraiment depuis longtemps cette envie d'être maman. Du coup je lui ai demandé si éventuellement ça pouvait le brancher de passer la nuit avec moi pour me faire un enfant. Il a dit oui, donc voilà. Je t'avoue que je ne me souviens plus trop de son prénom par contre", a-t-elle tout d'abord confié. Des déclarations qui ont choqué sur le plateau.

Bien entendu, Barbara Opsomer plaisantait et a rapidement raconté la véritable version : "J'ai bien évidemment rencontré quelqu'un. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. Ca fait huit mois. En fait je suis tombée enceinte au bout d'un mois. On a décidé de le garder parce que j'en avais envie et il a décidé d'assumer son rôle de père. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce milieu, du coup il n'a pas du tout envie que je le mette en avant. Je peux le comprendre et je respecte son choix. Je pense que c'est même mieux comme ça." Il n'est donc pas question pour l'ex-candidate de télé-réalité de dévoiler le papa de son bébé, une nouvelle qui devrait briser le coeur de ses fans.