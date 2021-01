Barbara Opsomer (Secret Story) enceinte : annonce surprise et grossesse déjà bien entamée

Quelle belle nouvelle pour Barbara Opsomer. L'ancienne candidate de Secret Story (2017) va très prochainement devenir maman ! Et oui, à 30 ans, la jolie brunette réalise ainsi un nouveau rêve. Elle a annoncé cet heureux événement sur Instagram le lundi 25 janvier 2021 en vidéo. Sur les images, celle qui est devenue actrice se met en scène dans le théâtre du Marais à Paris. Sous les projecteurs, elle déclare son amour à son bébé avant de mettre en lumière son baby bump très arrondi. En légende, Barbara exprime tout son bonheur, faisant savoir au passage que sa grossesse est déjà bien entamée.

"'Ma vie commencera le jour où je serai maman.' Ce rôle a toujours trouvé place en moi depuis ma plus tendre enfance, cette éternelle conviction : je suis faite pour être mère. Mais avant de pouvoir t'accueillir convenablement et t'aimer infiniment, il me fallait régler certaines choses...", commence-t-elle. "Je dis souvent que les anges m'ont fait un cadeau incroyable, tu es arrivé comme par magie à un moment inattendu. Voilà maintenant 7 mois que nos corps se parlent, mais il me tarde le jour où nos regards se croiseront, où nos bras s'enlaceront, où nos peaux se toucheront, et où nos vies s'uniront à tout jamais. Ce lien qui nous lie est indéfectible, je jure de t'aimer et de te protéger jusqu'à mon dernier souffle. À très vite mon petit ange", s'impatiente-t-elle.

Barbara Opsomer a reçu de très nombreux messages de félicitations.