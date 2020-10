Bronx (Netflix) : Une ex candidate de Secret Story au casting, ses photos sexy

Barbara Opsomer fait ses débuts d'actrice dans un film qui risque bien de faire parler de lui, à savoir Bronx. Le long-métrage est réalisé par le comédien et ex policier Olivier Marchal et débarque sur Netflix vendredi 30 octobre 2020. L'ex candidate de Secret Story a été choisie pour incarner le rôle d'une flic au style garçon manqué et dont le père est interprété par l'illustre Jean Reno. Barbara a également été amenée à donner la réplique au rappeur Kaaris et aux acteurs Lannick Gautry, Gérard Lanvin ou encore Claudia Cardinale. Une expérience unique pour la jeune femme de 29 ans comme elle le confiait sur ses réseaux sociaux au moment du tournage. "J'ai eu la chance aujourd'hui de jouer au côté de Monsieur Jean Reno, et comme une confirmation, j'ai compris que je ne me trompais pas de voie. Je voudrais le remercier lui, remercier la vie et Olivier pour m'avoir amenée à ce jour", écrivait-elle.

Il s'agit d'un changement radical de carrière pour Barbara Opsomer, laquelle a intégré la Maison des Secrets en 2017 et qui avait pour secret "J'ai lié mon destin à un autre habitant de la maison". Décidée à se lancer dans le cinéma presque aussitôt après sa sortie et un bref passage dans Les Anges de la télé-réalité, elle vient de s'offrir une carte de visite de luxe ! Mais Barbara est également une star des réseaux sociaux. Et pour cause, elle régale très régulièrement ses quelques 300 000 abonnés de photos très sexy. En bikini rikiki, en robe moulante ou carrément topless, la sulfureuse brunette ne recule devant rien pour mettre en valeur sa silhouette zéro défaut.

Sa notoriété lui permet également de mettre en avant des causes qui lui tiennent à coeur, comme l'environnement, les animaux ou encore les enfants. D'ailleurs, elle s'est récemment lancée dans un processus d'adoption et collabore avec association Radia pour devenir la maman du petit Ali. Malheureusement, elle a récemment confié que son dossier avait été refusé. "L'avocate en France m'a dit que c'était peine perdue d'essayer de l'adopter parce que je n'avais pas de situation professionnelle et amoureuse. L'agrément français est une catastrophe sachant qu'il y a tous ces gamins qui n'attendent que d'être aimés", a-t-elle déploré pour Voici.

Synopsis de Bronx : Dans les quartiers Nord de Marseille, une tuerie orchestrée par le clan Bastiani a lieu. Deux rivaux sont en charge de l'enquête, Vronski, un flic de la brigade antigang et Costa, un chef de groupe de la BRB aux pratiques douteuses. La situation dégénère lorsqu'un témoin-clé est assassiné durant sa garde à vue. En pleine guerre des gangs, Vronski et ses hommes, pour sauver leur peau, seront obligés de faire des choix lourds de conséquences...