Secret Story : Une ancienne finaliste enceinte de son premier enfant

Après plusieurs mois d'absence sur les réseaux sociaux, Audrey Mazens (ancienne finaliste de Secret Story 6) a annoncé une magnifique nouvelle à ses fans : elle est enceinte ! Une grossesse néanmoins très compliquée pour l'ancienne candidate de télé-réalité qui a été victime de plusieurs pneumothorax en 2020. Sur Instagram, elle explique : "J'avais besoin de prendre soin de moi j'ai été pas mal fatiguée pendant plusieurs mois. J'étais alitée et à l'hôpital. J'ai eu un problème pulmonaire pendant le premier confinement suite à un choc traumatique et j'ai fait une récidive quelques mois plus tard donc j'ai enchaine des problèmes rénaux, des problèmes pulmonaires, une opération pulmonaire, des pépins gastriques, une opération intestinale tout ça entre fin octobre et jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital suite à ma deuxième opération le 26 décembre..."

Nous allons avoir un bébé

Heureuse, elle poursuit : "Dans cette immense galère finalement il s'est passé quelque chose de plutôt bien. Donc déjà j'ai un copain formidable qui m'a aidée comme personne, qui m'a donné à manger quand je pouvais pas manger toute seule, qui m'a aidée à m'asseoir quand je pouvais pas passer de la position allongée à la position assise toute seule, qui m'a portée quand je pouvais pas bouger, qui m'a aidée à me laver quand j'étais incapable de le faire toute seule... À notre grande surprise, on a eu la joie d'apprendre qu'on allait avoir un bébé alors que c'était pas du tout prévu. J'ai été tellement malade qu'on s'attendait pas à ça et on pensait pas que c'était possible du coup voilà grosse surprise nous allons avoir un bébé."