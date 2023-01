Manon (The Voice) célibataire et "terrorisée" : gros bouleversement pour ses fils et elle après son divorce

2023 est synonyme de gros changements pour l'ancienne candidate de The Voice (saison 3, en 2014). Le 5 janvier, Manon a fait une grande annonce à ses abonnés, en story Instagram. Et elle n'a pas hésité à faire appel à eux.

En 2022, Manon a connu un grand bouleversement. Hugo, l'homme qu'elle avait épousé en 2016, et elle se sont séparés. Une nouvelle qu'elle avait annoncée cet été à sa communauté. Depuis, la jeune femme tente de se reconstruire, avec leurs enfants Lenny et Billy (4 ans et 10 mois). Si jusqu'ici, elle était restée dans la maison qu'elle partageait avec son ex-mari, elle a révélé que sa situation allait changer prochainement. "Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer de mon côté. Je suis mélangée entre le stress, la peur, l'excitation. Comme vous le savez il y a peu de temps, Hugo est revenu à la maison. Il n'a pas de solution pour partir, ça se passe très mal. Enfin bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que c'est notre vie", a-t-elle confié dans un premier temps.

La situation ne peut plus durer et pour moi et pour mes enfants

Manon a tout de même apporté quelques précisions à ses abonnés : "J'ai donc décidé de partir, comme lui ne peux pas et que moi si. J'ai de la famille, j'ai des amis, je peux rebondir. Je croise les doigts, j'ai normalement trouvé un appartement pour début février. (...) On est quand même en plein divorce, donc il faut que je fasse les choses correctement. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis terrorisée parce que ça va être beaucoup de changements." Elle sait tout d'abord que son confort matériel s'en verra bouleversé. "Je sais très bien que ce divorce arrive aussi pour ça, pour que je me détache du matériel", a-t-elle assuré. Mais elle pense aussi et surtout à ses fils Lenny et Billy. Elle pense d'ailleurs avoir une petite discussion avec son aîné, afin de lui expliquer un peu la situation.

"Voilà pourquoi je ne suis pas très présente. Si ça se fait, ça va se faire très rapidement, parce que la situation ne peut plus durer et pour moi et pour mes enfants", a déclaré Manon qui s'apprête donc à "démarrer une nouvelle vie ailleurs". Elle a ensuite demandé à ses abonnées qui auraient vécu la même chose de lui donner des petits conseils afin que tout se passe au mieux. Nul doute qu'elle pourra compter sur leur soutien.