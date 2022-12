The Voice : Rupture inattendue d'une candidate et son mari, elle se retrouve seule avec leur bébé et leur fils pour Noël

Une ancienne candidate de The Voice a passé un Noël pas comme les autres cette année. La jeune femme, révélée lors de la saison 3 en 2014, s'est en effet séparée de l'homme qu'elle avec qui elle s'était mariée en 2016. Elle n'avait donc pas le coeur à la fête comme elle l'a dévoilé sur son compte Instagram, le 25 décembre dernier.

Manon était en couple avec un certain Hugo. Un homme auquel elle avait dit "oui" il y a cinq ans. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Lenny et Billy (4 ans et 10 mois). Mais ce n'est malheureusement pas à quatre qu'ils ont passé Noël cette année. En effet, le couple s'est séparé comme la jeune femme l'avait annoncé il y a quelques mois. Et pour ceux qui auraient loupé l'information, elle a fait un douloureux rappel le 25 décembre dernier.

Manon a en effet posté plusieurs photos. Sur la première, elle apparaît avec son fils Lenny. Le duo, qui est assorti niveau pyjama, pose devant le sapin et de nombreux cadeaux. C'est ensuite avec son petit Billy, installé sur sa chaise haute, qu'elle a pris la pose. Enfin, elle a dévoilé ses enfants en train de découvrir leurs cadeaux. "Je vous cache pas que ne pas poster la traditionnelle photo de famille ce matin est très dur pour moi... Ne pas pouvoir avoir une belle photo avec mes deux enfants aussi... Mais je sais qu'il y a pire que moi, il y a des gens seuls, dehors dans le froid, ou à l'hôpital. Je pense fort à eux et je sais que le plus important, c'est que j'ai mes deux garçons autour de moi et que j'ai réussi à les gâter malgré les difficultés que l'on traverse... Joyeux noël à tous", peut-on lire en légende de la publication.