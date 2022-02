The Voice : Une ex-candidate maman pour la 2e fois, près d'un an après sa fausse couche

Manon est certainement sur un petit nuage. Deux ans après la naissance de son premier enfant, l'adorable Lenny, l'ex-candidate de The Voice en 2014 a accueilli en ce début d'année, avec son mari Hugo, un nouvel enfant. La jeune femme a fait cette belle annonce sur son compte Instagram ce lundi 28 février 2022. Les internautes étaient déjà au courant qu'elle attendait un autre petit garçon et connaissait même son nom depuis quelques semaines. Et pour cause, Manon avait décidé de le révéler publiquement le 3 novembre dernier, toujours via ses réseaux sociaux. Il s'agit de Billy Alain Hugo.

Naturellement, elle n'a pas hésité à partager l'heureuse nouvelle de la naissance très vite, en story. "Je vous fais une petite vidéo pour vous dire que tout va bien. Billy est né, il est là avec nous. Ça s'est très bien passé. C'était un accouchement formidable. C'est bizarre parce que comparé au premier, j'ai eu une césarienne. Mais c'était vraiment merveilleux. Juste, Billy a eu un peu de mal à se réchauffer et c'est normal puisqu'il est né un peu en avance. Donc là il est dans la couveuse à côté de nous. On reprend des forces. Je voulais juste vous rassurer un peu. Je vous embrasse très fort", a-t-elle confié. Des déclarations qui réjouiront à coup sûr, ses quelque 37 000 abonnés.

Manon n'aura pas vécu une grossesse des plus évidentes. Juste avant de tomber enceinte de son petit Billy, la chanteuse avait fait une fausse couche. Un drame qui l'a beaucoup marquée et qui lui a fait craindre le pire tout au long de ces derniers mois. "Je ne vous cache pas que j'ai peur. Dû à ma fausse couche, c'est vrai qu'on a vécu ce début de grossesse très stressés. (...) Et pour certains qui l'ont remarqué, c'est vrai que je suis souvent allongée. J'ai eu un début de grossesse assez difficile : nausées, vertiges...", confiait-elle.

Un 2e enfant, et un 2e mariage !

C'est au mois de février précédent qu'elle expliquait avoir fait sa fausse couche. "Depuis deux jours je sens que quelque chose n'est pas normal. Je viens de perdre mon bébé... Je me devais de vous le dire parce que je vous ai annoncé ma grossesse il y a quelques jours. Mais je ne regrette pas de l'avoir annoncé même si c'était tôt. Je ne regrette pas parce que ce n'est pas tabou. C'est quelque chose que beaucoup de femmes vivent, 30% des femmes, et c'est énorme", rappelait-elle. Un souvenir qu'elle portera toujours en elle.

Reste que Manon ne pourrait pas être plus heureuse aujourd'hui et l'année 2022 s'annonce toujours plus incroyable avec son nouveau mariage avec Hugo. Le couple a prévu de renouveler ses voeux au cours de l'été. "Pour ceux qui n'auraient pas suivi, on s'est marié il y a quatre ans avec Hugo à la mairie. On a fait une cérémonie laïque. (...) Et on s'est dit qu'on allait se marier à l'église quand on aurait des enfants. Donc j'ai fait ma demande à Hugo. Lui m'avait demandé en mariage quatre mois après notre rencontre. Et là c'est moi qui lui ai demandé quand on était à Disney", déclarait-elle. Que de bonnes nouvelles !

Félicitations à la joyeuse famille !