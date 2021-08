Manon (The Voice) enceinte 6 mois après sa fausse couche : début de grossesse "assez compliqué"

A la suite d'une petite boulette, Manon a annoncé une excellente nouvelle sur Instagram, ce jeudi 12 août 2021. Six mois après sa fausse couche, la candidate de The Voice 2014 a révélé qu'elle était enceinte de son deuxième enfant.

Ces dernières heures, les abonnés de Manon étaient plutôt inquiets. La jeune femme leur a confié que son mari Hugo avait été testé positif à la Covid-19 après avoir vu l'une de ses amies qui était cas contact et qui a été contaminée. Elle expliquait que pour l'heure, elle était négative et qu'elle espérait que cela ne changerait pas. Aujourd'hui, les internautes ont compris pour quelle raison elle était si stressée et surtout, pourquoi elle avait évoqué sa sage-femme mercredi soir.

Manon attend un heureux événement et l'a fait savoir en postant une photo d'elle de profil, en bikini, dans une piscine. Son fils Lenny (2 ans) est face à elle et embrasse son ventre arrondi. "Je ne pensais pas avoir à l'annoncer comme ça, pas dans cette situation, pas sans mon mari qui est confiné mais comme je suis la reine des boulettes... Effectivement vous m'avez démasquée, je suis bien enceinte depuis maintenant 3 mois. (...) Welcome bébé B et pensés à toutes les mamanges, tout est possible", a-t-elle écrit en légende de sa publication.