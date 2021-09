Manon (The Voice) enceinte et bientôt remariée : "J'ai fait ma demande"

La candidate de la saison 3 de The Voice (2014) voit la vie en rose en ce moment. Manon est actuellement enceinte de son deuxième enfant, un bonheur encore plus immense puisque peu de temps avant cette nouvelle grossesse, elle avait fait une fausse couche. Et prochainement, son mari Hugo et elle se lanceront dans les préparatifs d'un grand événement.

Pour l'heure, on ne sait pas encore si Manon et son époux vont accueillir une petite fille ou un petit garçon dans les mois à venir. Même les principaux intéressés ne le savent pas encore puisqu'ils attendent leur gender reveal pour l'apprendre et le dévoiler à leurs proches. "Je pense qu'entre cette année et l'année prochaine, on ne va pas chômer. Là on attend la gender reveal le 30 octobre. Ensuite on va se mettre sur les travaux pour la chambre de bébé", a confié la maman de Lenny (2 ans) en story Instagram, le 22 septembre. Elle a ensuite révélé qu'Hugo et elle... allaient de nouveau se marier.

L'été prochain, le 25 août 2021 probablement pour leurs 5 ans de mariage, la jeune femme dira une nouvelle fois un grand "oui" à son amoureux. Ils commencent donc déjà à chercher un lieu "avec un kiosque". "Pour ceux qui n'auraient pas suivi, on s'est marié il y a quatre ans avec Hugo à la mairie. Et on a fait une cérémonie laïque avec un ancien prêtre qui avait arrêté l'église parce qu'il avait voulu se marier. Et on s'est dit qu'on allait se marier à l'église quand on aurait des enfants. Donc j'ai fait ma demande à Hugo. Lui m'avait demandé en mariage quatre mois après notre rencontre. Et là c'est moi qui lui ai demandé quand on était à Disney [fin août, NDLR]. Donc on va se marier à l'église l'année prochaine avec les enfants. On est trop contents", a poursuivi Manon.

Les téléspectateurs de M6 avaient pu découvrir quelques images de son premier mariage. Le couple avait accepté d'être filmé pour les besoins d'un reportage pour Zone Interdite. Une expérience qui avait quelque peu déçu Manon. "Pour commencer, le conflit avec la famille d'Hugo était omniprésent dans le reportage, au point que ma famille extraordinaire n'a pas eu la place méritée. Hugo a toujours pu compter sur sa grande-mère et nous savions depuis longtemps qu'elle serait là. Enfin nous sommes déçus qu'ils aient mis autant l'accent sur les choses négatives", expliquait-elle notamment sur son blog.