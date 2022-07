Thierry (L'amour est dans le pré) : Sa demande spéciale à la production pour son retour

Coquin de sort, Thierry est de retour dans L'amour est dans le pré 2022. Le viticulteur et arboriculteur en Provence-Alpes-Côte-d'Azur de 65 ans a été contacté par la production pour participer de nouveau au programme. Mais cette fois, il ne comptait pas reproduire la même erreur qu'en 2015.

Lors de sa première aventure, Thierry accordait une place importante au physique. Il espérait rencontrer une "blonde aux yeux bleus", fan des imprimés léopard. Il avait terminé l'aventure avec l'ancien mannequin Annick. Mais leur histoire d'amour n'a pas duré et, quand elle s'est terminée, c'est le coeur brisé qu'il s'était rendu au bilan. "Cela n'allait pas dans ma tête. J'ai perdu 20 kilos. J'ai mal choisi, j'ai choisi à l'éblouissement, mais il ne faut pas regarder ça", confiait-il à Karine Le Marchand. Il a ensuite vécu une romance avec Monique, une autre de ses prétendantes. Mais leur relation est restée au stade de l'amitié.

Depuis, Thierry a fait du chemin. Il a appris de ses erreurs et va donc s'attarder sur la personnalité de ses prétendantes pour l'édition 2022. Il fera surtout attention à la gentillesse, à l'honnêteté et à l'envie de son éventuelle compagne de vivre avec lui à la ferme et de s'y marier. Pour ce faire, il a fait une demande spéciale à la production.

A l'occasion de la conférence de presse de l'émission, Thierry a révélé qu'il avait demandé à ce que les photos soient séparées des lettres avant l'ouverture du courrier. "Je n'ai pas voulu voir les photos parce que, cette fois-ci, je n'ai pas voulu voir à l'éblouissement. En lisant les lettres et en regardant les photos, je me suis trompé deux fois par le passé", a-t-il confié à Télé Loisirs à l'occasion d'une table ronde. Il faudra patienter afin de savoir si cette tactique a payé pour l'agriculteur en mal d'amour.

Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a encore été annoncée concernant L'amour est dans le pré 2022.