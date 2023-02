Thomas Isle papa de deux enfants aux personnalités très différentes : précieux aveux

Au bout de presque dix ans à présenter La Quotidienne sur France 5, Thomas Isle et Maya Lauqué ont pris des chemins différents. Elle, a basculé sur France 2 dans l'émission Télématin quand lui a hérité d'un nouveau programme baptisé Ils font rayonner la France sur France 3. Le tout premier numéro est attendu le mercredi 22 février 2023. Et à cette occasion, Thomas Isle s'est entretenu avec nos confrères de TV Mag.

Outre discuter de sa carrière, l'animateur a livré quelques rares confidences sur son fils Edgar (né en 2012) et sa fille Thelma (née en 2016). Deux enfants qu'il a eu le plaisir d'accueillir avec sa compagne Carole Tolila, également animatrice pour Silence, ça pousse. "Mon fils est dans son monde avec ses livres, mais ma fille de 7 ans commence à nous dire qu'elle veut être une star !", a-t-il fait savoir. Et de continuer : "Elle passe son temps à danser et veut, plus tard, devenir 'présidente de la fête'. Elle est attirée par les réseaux sociaux, elle aime les photos et essaie de se montrer à chaque fois sur le compte Instagram de sa mère".

Et en effet, la petite Thelma apparaît régulièrement sur la plateforme sociale de Carole Tolila, bien que cette dernière fasse tout pour préserver son visage. On devine néanmoins facilement qu'elle est toute aussi jolie que sa maman. Le jeune Edgar est, comme son papa l'a confié, de son côté déjà un fin lecteur, et donc davantage intéressé par ses histoires de fiction.