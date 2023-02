Thomas Isle en couple avec une célèbre présentatrice : leur coup de foudre... à distance

Thomas Isle sera de retour à la télévision le 22 février prochain, avec le programme Ils font rayonner la France (France 3). Le premier numéro mettra l'Alsace à l'honneur. Les téléspectateurs découvriront tout au long de la soirée des personnes qui possèdent un savoir-faire dans le département. Nul doute que pour ce nouveau projet, il a pu compter sur sa moitié. Car oui, il est en couple. Et sa compagne est une présentatrice bien connue des téléspectateurs de France 5.

Certains ne le savaient peut-être pas, mais Thomas Isle file depuis plusieurs années le parfait amour avec Carole Tolila, présentatrice de Silence, ça pousse ! Le charmant brun de 41 ans a fait la connaissance de sa chère et tendre, âgée de 40 ans, alors qu'il était étudiant à Toulouse à Sciences Po. Mais c'est tout d'abord à distance que tous deux ont parlé, car elle était en Fac de Droit et Science Politique à Nice. "Mon frère la connaissait et m'a vivement encouragé à la contacter car nous avions le même sujet de mémoire sur les émissions politiques à la télé. Pendant six mois nous avons échangé au téléphone. Je passais des nuits entières avec elle, pendu à mon portable. Je ne sortais plus. Je suis tombé amoureux d'elle sans même savoir à quoi elle ressemblait. On s'est enfin rencontré pour la première fois à Paris et on est tout de suite tombé dans les bras l'un de l'autre", confiait-il à Closer, en janvier 2022.

On se sait très complémentaires

Depuis, Thomas Isle et Carole Tolila ne se sont plus quittés. Ensemble, les tourtereaux ont eu deux enfants. Un petit garçon prénommé Edgar (né en 2012) et une fille qu'ils ont appelée Thelma (née en 2016). "Je suis un vrai papa poule. Je m'occupe plus d'eux que ma femme car elle travaille beaucoup. C'est moi qui cuisine tout le temps et j'adore ça", révélait le père de famille.

En 2019, Thomas Isle révélait à Télé Star que Carole Tolila et lui songeaient parfois à collaborer ensemble à la télévision. Une idée qui a finalement vite été balayée. "On en parle beaucoup, parce qu'on se sait très complémentaires (...) En fait, l'idéal serait de présenter ensemble dans une émission spéciale, un 'one shot', pour voir si notre couple à la ville fonctionne aussi à l'écran. Mais pour notre vie de famille, c'est bien d'avoir chacun son émission... Mes parents ont travaillé ensemble, donc je n'ai pas forcément envie de reproduire la même chose !"