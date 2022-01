Thomas Isle et Carole Tolila, leur curieuse rencontre à l'aveugle : "Je ne savais pas à quoi elle ressemblait !"

Ceux qui trouvent l'amour pendant leurs études le conservent parfois toute la vie. Thomas Isle, en tout cas, a rencontré sa compagne Carole Tolila alors qu'il étudiait à Toulouse à Sciences Po. Mais c'est à distance, d'abord, que les deux tourtereaux se sont aimés. Elle était inscrite à la Fac de Droit et Science Politique de Nice, un peu plus loin... et elle partageait un drôle de point commun, sans le savoir, avec le futur père de ses enfants.

"Mon frère la connaissait et m'a vivement encouragé à la contacter car nous avions le même sujet de mémoire sur les émissions politiques à la télé, explique Thomas Isle au magazine Closer. Pendant six mois nous avons échangé au téléphone. Je passais des nuits entières avec elle, pendu à mon portable. Je ne sortais plus. Je suis tombé amoureux d'elle sans même savoir à quoi elle ressemblait. On s'est enfin rencontré pour la première fois à Paris et on est tout de suite tombé dans les bras l'un de l'autre."