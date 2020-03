Thomas Lilti (Hippocrate) abandonne les caméras pour lutter contre le Covid-19

L'univers des séries médicales a rarement été aussi proche de la réalité. Combien de scénarios avaient, jusqu'à présent, prédit une contamination mondiale aussi terrible que celle du Covid-19 ? Thomas Lilti, grand spécialiste des tournages en milieu hospitalier, a d'ailleurs fini par retrouver ses premières amours... puisqu'il a décidé de venir en aide à la France afin de freiner la pandémie du coronavirus. "Je me suis porté volontaire aux urgences pour essayer d'aider modestement, afin de permettre aux médecins les plus compétents, ceux qui ont le vrai savoir, de se reposer ne serait-ce que quelques heures, explique-t-il au JDD. C'est la moindre des choses."

Thomas Lilti était médecin généraliste jusqu'à ce que sa passion parallèle pour le septième art ne prenne le dessus en 2016. Réalisateur du film Hippocrate, puis de la série du même nom dérivée en 2018 pour Canal+ (avec Louise Bourgoin, Alice Belaïdi), il vient toutefois d'enfiler sa blouse blanche. "J'ai prêté le serment d'Hippocrate, la médecine a fait partie de ma vie pendant quinze ans, poursuit-il. Quand on me demande ma profession, je réponds 'médecin', malgré toutes ces années sans pratiquer." Depuis le jeudi 26 mars 2020, il donne un coup de main aux urgences de l'hôpital Robert-Ballanger, à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis... celui dans lequel il installait plus tôt ses caméras. Sa femme et ses enfants, précise-t-il, sont partis se confiner ailleurs par sécurité.

"J'ai complètement évacué la question du danger, conclut Thomas Lilti. Tous les soignants sont dans cet état d'esprit, c'est profondément inscrit en nous, on a été programmés comme ça. Le médecin s'oublie en tant qu'individu." Ce n'est pas la première fois que ce genre d'initiative vient renforcer le sentiment de solidarité humaine qui découle de cette épreuve terrible. Il y a quelques jours, l'équipe de The Resident a fait parvenir des équipements de protection à l'hôpital Grady, à Atlanta – lieu même où est tournée la série. Même idée pour la production de Grey's Anatomy qui a fait don de ses stocks de blouses et de gants.