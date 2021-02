Tony Bennett atteint d'Alzheimer : à 94 ans, il révèle sa maladie et sort un album avec Lady Gaga

Depuis quatre ans, Tony Bennett est atteint d'Alzheimer. L'immense artiste de jazz, âgé de 94 ans, continue pourtant à se produire. Dans un interview au site AARP parue le 1er février 2021, il a expliqué qu'il ne subissait pas encore les symptômes les plus sérieux de la maladie. "La vie est un cadeau - même avec Alzheimer. Merci à toi Susan et à ma ma famille pour leur soutien", a confié Tony Bennett, en évoquant son épouse.

Pour Susan Benedetto, il fallait absolument officialiser ce diagnostic, parce que son mari serait "incapable de comprendre la maladie". Parfois, sa mémoire immédiate lui joue des tours et il a du mal à savoir où il se trouve. Il reconnaîtrait cependant ses proches, notamment sa grande amie et consoeur, Lady Gaga. De leur grande complicité est né un nouvel album commun qui devrait sortir prochainement.

Lady Gaga était d'ailleurs une des premières personnes à savoir pour la maladie de Tony Bennett. Malgré Alzheimer, il reconnaîtrait toujours la chanteuse. "Définitivement. Gaga est dure à oublier", a confié Susan Benedetto. Avant qu'il ne soit diagnostiqué, Tony Bennett avait enregistré l'album Cheek to Cheek, en 2014. "Je voulais voir avec Lady Gaga pour être sure qu'elle soit ok avec ça. Elle se préoccupe tout le temps de lui. Elle m'a dit : 'J'aimerais beaucoup. C'est juste un autre cadeau qu'il peut donner à ce monde'", a raconté Danny, le fils du crooner.

Pendant quatre ans, depuis 2016, Tony Bennett a continué à donner des concerts. Avant que la pandémie ne l'en empêche, il chantait même jusqu'à deux fois par semaine. "Je lui fais garder les pieds sur terre et je stimule son cerveau de manière efficace. Il fait tant de choses, à 94 ans, que tant de personnes sans démence ne peuvent pas faire. Il est vraiment un symbole d'espoir pour toutes les personnes atteintes de dégénérescence", a commenté le neurologue du chanteur, Dr Gayatri Devi. "Chanter est tout pour lui. Absolument tout. Ça a sauvé sa vie de nombreuses fois", a conclu son épouse.