Top 3 des coffrets beauté spécial soin à glisser sous le sapin de Noël

Achetez ce coffret cadeau ensemble de bain Marble d'Accentra pour 14,99 € sur Amazon

Les fans de talons vont être ravies. Combiner produits de beauté de qualité et accessoire de mode super tendance, c'est le rêve. Et il se réalise aujourd'hui avec ce coffret cadeau de bain. Ce n'est pas une boîte classique qui contient toutes ces merveilles. Elles sont placées dans un décor d'escarpin haut à plateforme. Bonus, il est en plus rose. Impossible de faire plus girly. Il accompagne de la meilleure des manières 3 produits permettant de prendre soin de sa peau au moment de la douche.

Vous souhaitez prendre un bain ? Commencez par ajouter à votre eau quelques gouttes de la bouteille de bain moussant de 100 mL. Une fois bien au chaud et entourée de bulles, place au gel douche de 100 mL qui nettoie votre peau de façon agréable. Enfin, pour une peau toute douce, appliquez la lotion pour le corps une fois séchée. Le parfum de Tea-Rose & Velvet des liquides donne en plus à votre peau une odeur sensuelle et douce. Idéal pour embaumer de façon enivrante les fêtes de fin d'année !

3. Craquez pour cette trousse rituel Jouvence anti-âge 3 produits de La Provençale à prix réduit sur Amazon

Pour les fêtes de fin d'année, on veut apparaître sous son meilleur jour. Et pour cela, avoir un teint lumineux est la base. Mais, avec les agressions liées au froid et la fatigue, pas facile de conserver un visage frais. Sans compter les petites rides qui sont visibles un peu plus chaque jour. Mais, pas de panique, avec cette trousse rituel Jouvence anti-âge 3 produits de La Provençale, oubliez ces soucis. Elle est le remède miracle dont vous aviez besoin en cette période. Son offre star sur Amazon est en plus immanquable. Vous n'aurez en effet à débourser que 27,99 € pour vous la procurer. En comparaison, son prix récent le plus bas était de 35,29 €. Une affaire à ne pas rater à Noël donc.

Réduisez les rides et cernes en un claquement de doigts