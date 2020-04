Top Chef 2020 : Deux candidats se connaissaient avant

Martin Feragus est l'un des candidats de Top Chef 2020. On ne le savait pas, mais il avait déjà croisé la route de l'un de ses concurrents. Une information qu'il a dévoilée sur Instagram dans une story repérée par nos confrères de Voici.

Le candidat de 27 ans excelle depuis le début du concours. Il faut dire qu'il a un beau parcours derrière lui. Après un premier stage au Georges V à Paris, il a effectué différents stages, dont un au Cinq avec Éric Briffard. Il est ensuite devenu commis au Meurice chez Yannick Alléno, puis demi-chef de partie au Violon d'Ingres auprès de Christian Constant. Après avoir été chef de partie chez Jérémie Tourdjman, il a rejoint les équipes de Thierry Marx au Mandarin oriental avant de devenir le chef de partie du Sur mesure (de novembre 2015 à octobre 2017). C'est à ce moment-là qu'il a croisé la route de l'un des candidats de Top Chef 2020.

Celui qui a depuis intégré le Lutétia en tant que chef de partie a en effet eu le plaisir de collaborer avec Mory Sacko. En story, le 6 avril, il a partagé une photo d'eux lors du Taste of Paris, un événement annuel mettant à l'honneur la haute gastronomie. La photo date de février 2016, au Grand Palais transformé à l'occasion en cuisine géante pour les équipes de 18 grands chefs de renom. "Première édition du Taste of Paris avec le Mandarin oriental et le chef Thierry Marx. Mory et moi travaillions ensemble à ce moment-là", a-t-il écrit en légende. Le membre de la brigade de Philippe Etchebest et celui de Paul Pairet avaient le même rang. Après avoir intégré le Mandarin oriental en août 2015 en tant que demi-chef de partie, il a vite gravi les échelons en devenant chef de partie comme Martin. Il est même devenu sous-chef de l'ancien membre du jury de Top Chef.