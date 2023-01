Touche pas à mon poste : Le frère d'une chroniqueuse emblématique est nominé aux César !

Elle est l'une des chroniqueuses de TPMP les plus discrètes et pourtant... ce mercredi 25 janvier 2023, Valérie Bénaïm a décidé de faire tomber le voile pour rendre un vibrant hommage à son petit frère. À 45 ans, Laurent Bénaïm de son nom, occupe le poste d'ingénieur son depuis des années. Mais loin de la télé, le petit frère de la journaliste préfère évoluer dans le monde du cinéma. D'ailleurs, il est très reconnu dans le milieu puisqu'il a déjà travaillé sur plus d'une centaine de films dont certains ont été vivement salués par la critique !

Le Chignon d'Olga (2001), J'attends quelqu'un (2006), Les beaux gosses (2008), Il a déjà tes yeux (2016) ou encore Cigare au miel (2020)... Laurent Bénaïm est sur tous les fronts. Dernier film en date : L'Innocent de Louis Garrel. Pour ce sublime projet, l'ingénieur son a d'ailleurs reçu l'honneur suprême d'être nominé aux César. Une formidable nouvelle que Valérie Bénaïm n'a pas manqué de partager sur son compte Instagram. "Onze nominations dont celle du meilleur son pour mon frère Laurent Bénaïm ! Normal c'est le meilleur frère au monde. Je suis tellement fière de lui", a-t-elle écrit en story. Un message accompagné d'un extrait d'article internet et d'une flopée de coeurs rouges.

Une "immense fierté"

Mais ce n'est pas tout ! Décidément très fière de son frère, la chroniqueuse a posté d'autres stories. Sur l'une d'elles, on peut apercevoir le programme des nominés de la 48ème cérémonie des César, qui aura d'ailleurs lieu le 24 février prochain à l'Olympia de Paris. Dans la ligne réservée au "meilleur son", on peut en effet apercevoir le prénom de Laurent Bénaïm. "Immense fierté ! Mon frère nommé par l'Académie des César dans la catégorie du meilleur son, pour l'excellent film de Louis Garrel ! Bravo mon frère chéri !", a-t-elle légendé cette story.

Enfin, elle n'a pas non plus hésité à repartager la publication de l'Académie des César, dévoilant tous les nominés de ladite catégorie. Nulle doute que Valérie Bénaïm sera on ne peut plus fier de son frère, qu'il perde ou qu'il gagne le trophée...