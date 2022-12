TPMP : Une chroniqueuse en couple "très longtemps" avec un acteur connu, "c'était un adultère..."

Très souvent, la bande de Cyril Hanouna et l'animateur lui-même aiment titiller Danielle Moreau sur sa vie sentimentale, ou plutôt sur l'absence de celle-ci. Pourtant, la chroniqueuse a pendant de longues années vécu une une idylle passionnelle avec une célébrité. À l'époque, elle était âgée de 18 ans et lui de 55 ans.

Danielle Moreau est en effet tombée sous le charme d'une personnalité réputée mais dont elle ne peut révéler l'identité. "En fait, comme ça, ça me fait rire parce que les gens me demandent si ce n'est pas un tel, ou un tel... On imagine plein de choses", s'en amuse-t-elle auprès de Jordan De Luxe dans son émission Chez Jordan. Mais en réalité, celle qui s'est récemment fait relooker par Cyril Hanouna ne peut pas en dire plus sur ce mystérieux homme car elle était sa maîtresse. "J'étais candidate dans une émission d'Europe 1, lui était invité. Il m'a draguée, quelque chose de simple... Sauf que, malheureusement, il était marié. Et ça a duré très longtemps", raconte-t-elle, partageant au passage son sentiment de culpabilité : "Maintenant je m'en veux parce que je n'aime pas avoir fait ça. C'est quelque chose qui ne me ressemble pas. C'était un adultère et je n'aime pas ça. Moi j'allais à l'église, j'ai été bien élevée..."

C'est idiot mais moi, un acteur, je ne peux pas dire non

Mais, beaucoup trop éprise de l'humoriste et acteur, Danielle Moreau explique ne pas avoir su prendre ses distances. "Je ne pouvais pas refuser parce que c'était quelqu'un de célèbre et moi c'était mon rêve. C'est idiot mais moi, un acteur, je ne peux pas dire non. Il connaissait tous les gens que j'aimais. Tout ce qu'il me racontait me plaisait...", reconnaît-elle. Des confidences qui suscitent davantage la curiosité autour de l'identité de cet acteur. Mais Danielle Moreau ne livrera que de maigres indices. "C'était quelqu'un de connu. Ce n'est pas non plus une star immense mais quand même. Je crois qu'il est aimé de tout le monde", estime-t-elle.

À noter que ce n'est pas la première fois qu'elle évoque cette relation extra-conjugale. Dans Touche pas à mon poste, elle précisait être restée "quinze ans" avec cet homme sans que sa femme ne soit jamais au courant. Danielle Moreau indiquait également que son amant était décédé lors de "ces dix dernières années".