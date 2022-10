Touche pas à mon poste - Une chroniqueuse maîtresse d'un célèbre humoriste pendant 15 ans: "J'avais 18 ans, lui 55"

En voilà une révélation ! Vendredi 14 octobre dans le 6 à 7 - alors que Cyril Hanouna demandait à ses chroniqueurs de se confier leurs histoires sentimentales avec des stars avant d'accueillir sur le plateau l'expert people de l'émission Florian Anselme - Danielle Moreau a pris la parole. Cette dernière, qui nous avait offert cet été quelques séquences plutôt "caliente" dans l'émission, s'est livrée sur son ancienne romance avec une célébrité mais n'a pas souhaité révéler son identité.

Alors que Cyril Hanouna est persuadé qu'il s'agit d'un humoriste, ironisant notamment sur le fait qu'il s'agit de Raymond Devos, elle a déclaré que c'était "il y a très longtemps" et qu'elle est restée "15 ans" avec lui. Cette dernière information a notamment beaucoup surpris le plateau, tant il est généralement difficile de garder une relation aussi longue, secrète. Une révélation suivie d'une autre, puisqu'elle a expliqué dans la foulée qu'elle était en réalité la maîtresse de cet homme à l'époque.

C'était quelqu'un que j'admirais tellement

"J'étais la Camilla", a-t-elle déclaré, faisant alors référence à la femme du prince Charles, désormais roi, qui était sa maîtresse durant son mariage avec Lady Diana. "J'avais 18 ans, lui 55, c'était quelqu'un que j'admirais tellement que je ne pouvais même pas dire non", a ajouté Danielle Moreau. Cette dernière a également précisé que la femme de cet homme, qui est toujours vivante, n'aurait jamais appris cette histoire car elle est restée "discrète". L'homme en question est quant à lui décédé lors de "ces dix dernières années", a-t-elle indiqué à ses camarades.

Mais cette femme étant toujours de ce monde, Danielle Moreau ne souhaite pas révéler l'identité de son ancienne conquête. Elle a également sous-entendu qu'ils avaient des enfants en commun, ce qui rend la situation encore plus compliquée. "Je vous le dirais quand ce sera possible !" a-t-elle assuré à Baba et sa bande.