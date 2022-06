TPMP : Danielle Moreau se la joue Alerte à Malibu avec Jean-Pascal Lacoste, la température grimpe !

La température est montée dans Touche pas à mon poste ! Dans ce numéro spécial week-end présenté par Benjamin Castaldi, Jean-Pascal Lacoste et Danielle Moreau se sont donnés en spectacle en simulant un sauvetage en mer, rendant ainsi hommage à la très célèbre et iconique série Alerte à Malibu.

Tout a commencé lorsque l'animateur du soir a décidé de lancer un petit jeu. L'objectif ? Trouver quel chroniqueur a fait tel job saisonnier quand il était plus jeune. Différents emplois apparaissent alors à l'écran. Tout le monde est passé à la loupe. Bernard Montiel révèle notamment avoir contrôlé des billets de train et on apprend également que Magali Berdah, récemment clashée par Booba, louait des VHS. "Je travaillais comme pompier" lance alors le présentateur Cyril Hanouna pour continuer le jeu, demandant ainsi aux chroniqueurs de trouver la personne qui a réalisé ce job. "C'est Jean-Pascal" répond le plateau, à l'unanimité. Bonne réponse !

Alerte à Malibu revisité

L'occasion alors pour Benjamin Castaldi, toujours très endetté, de révéler à ses chroniqueurs que Jean-Pascal Lacoste était également sauveteur en mer. "Il a été repéré sur la plage de Saint-Jean de Luz et il a été décoré parce qu'il a sauvé trois vies", confie t-il à tout le monde. Des actes de bravoure félicités par l'ensemble du plateau. Le Toulousain en profite alors pour se lever de sa chaise et se mettre en véritable tenue de sauveteur, afin de jouer le jeu jusqu'au bout. "Pascal tu n'es pas venu avec ta lance par hasard" lance alors Danielle Moreau au chroniqueur de 43 ans. Retentit alors le célèbre générique d'Alerte à Malibu, ne laissant pas d'autre choix au sauveteur que d'imiter David Hasselhoff, l'acteur phare de la série avec Pamela Anderson. À ce moment-là, Danielle Moreau, qui avait récemment dérapé dans l'émission, semble toute émoustillée. "Viens là ! " lui propose alors le chroniqueur, s'apprêtant à la coucher sur le sol pour simuler une noyade.

"Ah non pas par terre, elle va pas se relever après ! " intervient alors Benjamin Castaldi de manière très audacieuse sous les fous rires des spectateurs. C'est donc debout que Danielle Moreau reçoit un massage cardiaque et un baiser de secours de Jean-Pascal Lacoste, sous les applaudissements du public. Les deux plaisantins regagnent alors leurs places respectives, mettant fin à cette séquence totalement burlesque !