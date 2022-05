TPMP : Danielle Moreau choque avec des propos osés, Cyril Hanouna la recadre !

Personne ne s'y attendait ! Danielle Moreau, chroniqueuse de l'émission Touche pas à mon poste depuis 2017, a dérapé en tenant des propos très osés, voire déplacés ! Bien que cela reste dans le ton de l'humour... Tout a commencé lorsque le présentateur Cyril Hanouna a présenté à ses chroniqueurs "les 5 techniques pour pécho à coup sûr". Autrement dit les astuces de drague les plus infaillibles.

Un dérapage en plein direct !

L'humour apparait alors en première position, ce qui laisse Danielle Moreau dans l'incompréhension la plus totale. "Un mec qui te dit sérieusement que c'est l'humour d'abord qui l'intéresse chez une femme c'est hypocrite" s'insurge t-elle, complètement abusée par la situation. "C'est pas tomber amoureux, c'est des techniques pour pécho" rectifie Valérie Bénaïm face aux remarques de la chroniqueuse de 58 ans. Cette fois-ci, c'en est trop pour celle qui a avoué être sous le charme d'un homme politique, qui s'emporte et commet la blague de trop : "Alors cela veut dire que t'arrives, 'oh t'as une petite b***' et ça, ça marche !" ironise t-elle, avant d'éclater de rire devant les chroniqueurs complètement choqués. Quelques rires provenant du plateau accompagnent cette blague de mauvais goût, devant le visage totalement fermé de Cyril Hanouna, affalé sur son poste les mains sur la bouche. "Ça progresse Cyril, ça progresse !" s'amuse alors l'un des chroniqueurs face à la puérilité de la blague.

"Je me barre !" lance alors "Baba", qui emmène avec lui tous les chroniqueurs, pendant que Danielle Moreau reste à sa place et se justifie encore, cette fois-ci auprès des spectateurs. Ce qui interpelle Cyril Hanouna, qui décide de de faire demi-tour et de s'expliquer avec sa collègue. "L'humour, je dis que cela ne marche pas !" continue Danielle Moreau. "Une femme qui va vers un homme et qui lui raconte une blague de toto...". "Mais ce n'est pas une blague de toto que t'as raconté là" intervient alors l'animateur, sous les rires du public, très amusé par cette situation totalement burlesque. "Je me suis un peu lâchée" reconnaît t-elle, complètement mise devant le fait accompli. "C'est bon, elle s'est calmée" déclare Cyril Hanouna qui décide alors de mettre fin à la blague en faisant revenir tout le monde sur le plateau.