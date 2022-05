TPMP - Danielle Moreau rembarrée en direct par un politique, "râteau devant tout le monde"

Décidément, la route vers l'amour de Danielle Moreau est semée d'embûches. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste, célibataire endurcie la plus connue du programme, peine à trouver son âme soeur. Les occasions ne manquent pas, les tentatives non plus mais pour l'instant, Danielle Moreau est toujours un coeur à prendre. Ce mercredi 11 mai, elle a pourtant cru que sa situation amoureuse allait enfin passer du statut de célibataire à en couple.

En coulisses avant le lancement de l'émission, Danielle Moreau a fait savoir qu'un homme politique, consultant sur la chaîne CNews, lui avait tapé dans l'oeil : Georges Fenech. Elle a chanté ses louanges quand Cyril Hanouna a commencé à évoquer l'énorme coup de coeur qu'elle avait pour lui. Beau, talentueux, distingué, intelligent... Les adjectifs n'ont pas manqué pour dépeindre le portrait de l'homme tant convoité par Danielle Moreau. Cette dernière l'a d'ailleurs eu au téléphone grâce à l'animateur.

A deux doigts du malaise à l'idée de lui parler, Danielle Moreau a fini par se reprendre et a fait une belle déclaration à Georges Fenech : "J'avais aucune chance de vous croiser, de vous rencontrer. Ce soir, je joue mon va-tout !" Si elle redoutait de ne pas plaire à l'ancien député, elle ne s'attendait pas à ce qu'il allait lui répondre : "Ma chère Danielle, tout cela me laisse sans voix évidemment, ça me flatte énormément ! Je suis très très touché par tous ces mots aimables à mon égard, je ne sais pas si je mérite autant de compliments. J'aurais grand plaisir à vous rencontrer mais je ne suis pas tout seul..."

Impossible pour la chroniqueuse de masquer sa déception : "Et voilà... Oh non, j'aurais dû rester dans mon rêve. C'est évident, un homme comme ça !" Les yeux brillants à cause de l'émotion et de la déception, Danielle Moreau s'est finalement rendue compte qu'elle venait de se faire rembarrer devant des milliers de téléspectateurs : "Oh le râteau devant tout le monde, c'est Jardiland !" C'est sûr, elle aurait préféré lui rouler une pelle...