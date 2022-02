TPMP : Danielle Moreau balance sur sa vie sexuelle et surprend tout le monde !

Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna n'en sont pas revenus. Ce jeudi 10 février, l'équipe a appris quelques secrets que Danielle Moreau s'était bien gardée de partager. Celle que tout le monde a envie de voir mettre fin à son célibat a en réalité connu plusieurs conquêtes dans sa jeunesse. Un pan de sa vie que Danielle Moreau avait visiblement occulté puisqu'à chaque fois que ses relations avec les hommes étaient évoquées, la chroniqueuse les assimilait au calme plat. Or, ce n'était pas si paisible que cela à en croire ses révélations coquines sur le plateau du talk-show.

En apprenant qu'une entreprise d'affrètement d'avions proposait des vols pour s'envoyer littéralement en l'air, Cyril Hanouna s'est tourné vers ses chroniqueurs pour savoir s'ils avaient déjà expérimenté la chose. C'est le cas de Géraldine Maillet dont elle a promis quelques détails en off. En revanche, pas de vol coquin pour Danielle Moreau. Du moins dans un avion : "Je ne pourrais pas, je ne peux pas prendre l'avion. Impossible ! Par contre, j'ai fait ça dans un ascenseur !" Il n'en a pas fallu plus pour voir tout le petit monde autour de la table écarquiller les yeux et partir en fou rire, face à une collègue pas peu fière de provoquer une telle réaction.

Tous ont évidemment voulu en savoir plus sur cette expérience qui ferait rougir Calogero et ils n'ont pas été déçus : "C'étaient des préliminaires très poussés disons. C'était le début des ascenseurs, on le faisait comme ça ! Ce n'était pas très long, on était très pressé". Il n'y pas que derrière deux portes que Danielle Moreau s'est acoquinée : "Dans un parking souterrain aussi, mais bon !" La chroniqueuse de 58 ans, à la recherche de l'amour, semble bien nostalgique de cette période de son existence : "C'était une époque où j'avais une vie presque normale. Ma vie sexuelle a bien commencé et puis il y a eu un truc, un coup d'arrêt !" Ou une panne, comme on dit dans le jargon...