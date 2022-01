TPMP : Une chroniqueuse loupe une danse sensuelle, galère en direct

Danièle Moreau n'oubliera pas de si tôt l'émission du vendredi 21 janvier 2022 de Touche pas à mon poste. En très grande forme, la chroniqueuse de 58 ans s'est prêtée au jeu de la danse de l'amitié que Cyril Hanouna avait lancée quelques minutes plus tôt. Les duos se sont enchaînés avant que le tour de Danièle Moreau ne vienne. Cette dernière s'est laissée aller à des petits pas de danse avec Matthieu Delormeau avant de tenter sa chance dans les bras de Bernard Montiel. Entre les deux partenaires, le coeur de Danièle Moreau n'a pas balancé très longtemps. Matthieu Delormeau s'est attiré toutes ses faveurs. Pas peu fier de l'avoir conquise, il s'est relevé pour enflammer la piste une nouvelle fois avec sa collègue sur le morceau Flamme de Slaï. Moins timide qu'au début, Danièle Moreau a poussé la sensualité à son maximum, ou du moins essayé. Après s'être dandinée autour de l'ancien animateur du Mad Mag, elle s'est lancée dans un pas ultime : celui de descendre au plus près du sol. Et autant dire que si Denitsa Ikonomova et Chris Marques avaient été là, c'est un zéro pointé qu'il lui aurait donné.

Si elle a réussi à atteindre le sol sans grande difficulté, Danièle Moreau n'a pas pu se relever. Malgré les signes qu'elle faisait à Matthieu Delormeau pour l'aider à se relever avant qu'elle ne chute, sa réaction est arrivée trop tard. S'il a tenté de la remettre sur pied, le chroniqueur n'a pas réussi tout seul. Ce n'est qu'une fois qu'il était à terre que les autres camarades de plateau leur sont venus en aide.

La situation des plus cocasses a bien fait rire l'animateur Cyril Hanouna, plié en deux. Mais il n'était pas le seul puisque toute la table et le public sont partis en fous rires. Bernard Montiel et Benjamin Castaldi ont fini par se lever de leur tabouret pour donner un coup de pouce à Danièle Moreau et Matthieu Delormeau. Confuse, la Fauve Hautot en herbe a préféré rire de la situation malgré "la honte" qu'elle a ressentie, une fois debout. Heureusement que son partenaire de choc était là jusqu'au bout, il lui a même collé un bisou sur la bouche en guise de réconfort. En tout bien tout honneur, évidemment.