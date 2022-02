"Il y a quelques années, je ne me serais pas privée" : Une chroniqueuse de TPMP troublée par Tarek Boudali

Depuis le temps que Cyril Hanouna cherche l'âme soeur parfaite pour Danielle Moreau, il se pourrait qu'il l'ait enfin trouvée ce mardi 1er février.

Sur le plateau du 6 à 7 diffusé sur C8, l'animateur recevait Philippe Lacheau, Julien Arruti et Tarek Boudali pour promouvoir le film Super-héros malgré lui, en salles ce 2 février. Toute l'équipe était contente de voir le trio, surtout Danielle Moreau. La chroniqueuse de 58 ans n'avait d'yeux que pour Tarek Boudali. Dans des messages dévoilés par Cyril Hanouna, elle affirmait même que l'acteur était son type. Autant dire qu'elle serait passée à côté de la chance de sa vie si elle n'avait pas été présente dans l'émission. Pour faire plaisir à Danielle Moreau, Cyril Hanouna les a fait danser tous les deux. De quoi mettre encore un peu plus en émoi la chroniqueuse en quête d'amour. Après un collé-serré avec Tarek Boudali, la quinquagénaire s'est rassise, non sans émotion : "De près, c'est impressionnant. [...] Ça m'a fait prendre un coup de jeune, vraiment ! Quand il y a eu le regard, j'ai tout oublié, vous n'étiez plus là" a-t-elle indiqué à l'équipe.

Impossible de faire redescendre Danielle Moreau de son nuage après ce rapprochement physique avec Tarek Boudali. Elle n'a d'ailleurs pas caché que si la différence d'âge - 16 ans - n'avait pas été aussi importante, elle aurait foncé : "Il est trop jeune mais il y a quelques années, je ne me serais pas privée. Vous y avez échappé, c'était à deux doigts" s'est-elle amusée.

Depuis plusieurs jours, Cyril Hanouna met les petits plats dans les grands pour que Danielle Moreau trouve l'amour. Elle semblait d'ailleurs avoir craqué pour l'un des deux profils Tinder qu'il avait retenu et fait venir en plateau. L'histoire a-t-elle tourné court ou Danielle Moreau préfère-t-elle prendre son temps ? Une chose est sûre, si Tarek Boudali l'invitait à déjeuner, son premier soupirant serait sûrement balayé d'un revers de main. Tout comme Hervé le moustachu, l'un des agriculteurs de L'amour est dans le pré 2021. Il y a un an, Danielle Moreau hésitait même à lui écrire après la diffusion de son portrait sur M6. Le candidat avait finalement préféré se retirer de l'aventure avant le début des séjours à la ferme. La porte pourrait donc être toujours ouverte pour Danielle...