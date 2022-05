Touche pas à mon poste : Coup de coeur en direct entre une chroniqueuse et un invité !

Touche pas à mon poste n'est pas uniquement le théâtre de fous rires ou de gros clashs entre les membres de l'équipe. Non, non ! Parfois, l'émission est aussi propice aux rencontres et aux coups de coeur. Comme ce jeudi 5 mai. Lors d'une séquence hebdomadaire présentée par Sasha Elbaz, Cyril Hanouna et son équipe ont découvert que Danielle Moreau, éternelle célibataire du plateau, avait eu un petit coup de coeur pour un homme qui est intervenu dans l'émission pour célébrer le classement de l'animateur au padel. Au programme, des danseuses brésiliennes, des acrobates et Christophe, le crush de Danielle Moreau, en tout petit string floqué Cyril Hanouna. Autant dire qu'il ne l'a pas laissé indifférente grâce à ce look improbable, raison pour laquelle elle était d'ailleurs partie à sa rencontre dans les loges un peu plus tard.

A la recherche de l'amour, Danielle Moreau a eu la surprise de voir débarquer sur le plateau de Touche pas à mon poste son coup de coeur. Très intimidée, elle a fait plus ample connaissance avec le fameux Christophe grâce aux questions que Cyril Hanouna lui posaient. Ce à quoi elle ne semblait pas s'attendre, c'est que les sentiments étaient partagés : "On a quand même eu quelque chose. Ce n'est pas que la nudité, c'est aussi un feeling. Là, je la vois sourire, je suis enchanté ! Elle a un sourire angélique."

Il n'en a pas fallu plus pour faire fondre Danielle Moreau : "Moi aussi, c'est vrai que je me suis sentie tout de suite à l'aise. Il sait parler aux femmes" a-t-elle lancé avant de se lever pour entamer une danse sensuelle avec son partenaire. Après un temps de slow durant lequel Christophe et Danielle Moreau ont échangé, le duo s'est stoppé, encore gêné de l'électricité dans l'air que leur proximité semblait provoquer.

Heureusement que Bernard Montiel n'était pas présent pour assister à ce spectacle. En avril dernier, Danielle Moreau et le chroniqueur avaient échangé un long baiser devant une assemblée médusée. Des souvenirs oubliés par la principale intéressée depuis sa rencontre avec Christophe....