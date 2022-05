Magali Berdah insultée et harcelée par Booba : elle passe aux choses sérieuses...

Insultée et harcelée depuis plusieurs mois sur Twitter et Instagram par le rappeur Booba, Magali Berdah n'en peut plus. L'agente de nombreuses stars de télé-réalité a raconté sa situation dans une interview accordée au Parisien, mardi 24 mai. "Je suis dépassée par les évènements, dépitée et dans une extrême détresse" s'est t-elle désolée. Une situation devenue totalement insupportable pour la native de Lyon. Le rappeur lui reproche notamment de représenter "une menace pour les jeunes".

"Je n'ai aucun autre recours que la justice", a-t-elle confié. Ce qui explique notamment son signalement auprès du procureur de la République de Marseille pour "cyberharcèlement et dénonciation calomnieuse". Elle a également assigné son harceleur dans le but de faire interdire son compte. Mais la femme d'affaires s'est retrouvée sans réponse... " J'ai demandé à des responsables de réseaux sociaux d'intervenir, comme celui d'Instagram, mais il ne me répond pas, il est au Festival de Cannes", a t-elle fait savoir.

Une justice laxiste ?

Un laxisme remarqué par son avocate. "Les magistrats ne sont pas assez formés, et la législation n'est pas assez dure, les procédures sont trop longues. Les cyberharceleurs ne risquent que des amendes, et ils s'en moquent", explique t-elle. "J'aurais préféré me faire harceler dans la rue, car au moins j'aurais pu appeler le 17 et la police viendrait à mon secours", a notamment ironisé Magali Berdah face à cette incompétence juridique.

"J'ai peur pour mes filles"

Magali Berdah se sent impuissante face à la notoriété gigantesque du rappeur. "Il est intouchable, il vit à Miami, et a une puissance de frappe énorme". Pour rappel, il possède plus de 5 millions d'abonnés sur Twitter. De nombreux fans de l'artistes se sont donc rangés aux côtés de leur idole en harcelant l'agente artistique. "Ce n'est plus une vie, je ne dors plus depuis trois nuits. Je ne fais que pleurer, je veux que cela s'arrête", a t-elle déclaré, totalement épuisée et dépassée par les évènements. Elle s'inquiète surtout pour sa sécurité et celle de ses enfants. "Aujourd'hui, j'ai peur pour mes filles quand elles sortent dans la rue. Booba s'amuse, mais dehors il y a des détraqués", a-t-elle ainsi déclaré.

Booba, celui qu'on surnomme "le Duc de Boulogne" est un grand habitué des clashs sur les réseaux. Il s'était notamment disputé avec le rappeur Vald sur Twitter il y a quelques semaines. Un véritable combat de coq pour savoir qui est le meilleur artiste. Il s'en est pris à de nombreuses personnalités publiques comme le chanteur belge Stromae en janvier dernier ou encore plus récemment à Matthieu Delormeau, le chroniqueur de Touche pas à mon poste, qu'il a traité de "détraqué sexuel" et de "sociopathe ". "Booba traite la femme de Gims de pondeuse, cela fait des années qu'il la harcèle sans raison", rappelle également Magali Berdah. "Où sont les associations féminines qui luttent contre le sexisme ? Tout est visible, tout est public, et personne ne bouge" s'est-elle insurgée dans les colonnes du Parisien.